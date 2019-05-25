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7 أسباب وراء الشعور بالغثيان.. لازم تعرفها

السبت، 25 مايو 2019 09:30 ص
7 أسباب وراء الشعور بالغثيان.. لازم تعرفها أسباب الشعور بالغثيان - أرشيفية
كتبت نورا طارق
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يشعر الإنسان ببعض الأحيان بالغثيان بشكل مفاجئ أو بعد تناول الطعام، مما يتسبب فى الشعور بالقلق، نتيجة الخوف من الإصابة ببعض المشاكل الصحية، ولذلك نتعرف فى السطور القادمة على أهم أسباب الشعور بالغثيان، وفقاً لما ذكره موقع "healthline".

أسباب الشعور بالغثيان:

- حرقة فى المعدة أو ارتجاع معدى مريئى

تسبب حرقة المعدة أو ارتجاع المرىء فى عودة محتويات المعدة لأعلى المريء خاصة عند تناول الطعام، مما يحدث الشعور بالحرقان الذى يتبعه الغثيان.

- العدوى أو الفيروس

يمكن أن تؤثر البكتيريا أو الفيروسات على المعدة وتؤدي إلى الغثيان، حيث يمكن أن تسبب البكتيريا التى تنقلها الأغذية مرض التسمم الغذائى، والذى من أعراضه الغثيان.

7 أسباب وراء الشعور بالغثيان (4)
 

- الأدوية

تناول بعض الأدوية مثل أدوية السرطان قد يكون من آثارها الجانبية الشعور بالغثيان، لذلك يجب قراءة الآثار الجانبية قبل تناول الدواء، والتحدث مع الطبيب حول هذه الأعراض وتأثيرها على الصحة.

 

- دوار الحركة ودوار البحر

يمكن أن ينتج عن دوار الحركة ودوار دوار البحر، الشعور بالغثيان، حيث يمكن أن يسبب ركوب مركبة عدم مزامنة الرسائل المرسلة إلى الدماغ مع الحواس، مما يؤدى إلى الغثيان أو الدوار أو القيء.

7 أسباب وراء الشعور بالغثيان (3)
 

- اتباع نظام غذائى

الإفراط في تناول الطعام أو تناول بعض الأطعمة، مثل الأطعمة الغنية بالتوابل أو التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، يمكن أن يسبب فى النهاية الشعور بالغثيان، وكذلك تناول الأطعمة المسببة للحساسية.

 

- الألم

قد يساهم الألم الشديد فى ظهور أعراض الغثيان، وهذا يحدث فى بعض المشاكل الصحية، مثل التهاب البنكرياس وحصى المرارة أو حصى الكلى.

7 أسباب وراء الشعور بالغثيان (1)
 

- القرحة

تسبب القرحة أو القروح فى المعدة أو بطانة الأمعاء الدقيقة فى الشعور بالغثيان، والشعور بحرقة فى المعدة.


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