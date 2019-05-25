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280 مليون جنيه لإعداد الدراسات والتصميمات لتطوير وتنمية 208 قرى

السبت، 25 مايو 2019 10:30 ص
280 مليون جنيه لإعداد الدراسات والتصميمات لتطوير وتنمية 208 قرى رصف طرق - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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فى إطار تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير القرى الأكثر احتياجاً للنهوض بالقرى المصرية اقتصاديًا واجتماعيًا وعمرانيا بهدف تحسين مستوى معيشة أهل القرى وتوفير حياة كريمة لهم، تم إتاحة مبلغ 280 مليون جنيه للجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان للبدء فى إعداد الدراسات والتصميمات المطلوبة لتنفيذ تطوير وتنمية عدد 208 قرى مصرية والإشراف على التنفيذ.

وتستهدف خطة العام المالى 2019/2020 إتاحة اعتماد إضافى قدره 400 مليون جنيه للبدء فى أعمال التنفيذ للقرى المستهدفة فى ضوء المشروعات التى تم حصرها والمتوفر لها أراضى، على أن تأخذ هذه القرى نصيبًا عادلًا من التنمية وفقًا لمنهجية تقوم على الشراكة الكاملة مع المواطن فى تحديد وتنفيذ ومتابعة المشروعات التنموية، سواءً فى مجال البنية الأساسية أو الخدمات أو التنمية الاقتصادية المحلية.

وتم تكليف عدة فرق عمل لإجراء زيارات ميدانية لقرى المرحلة الثانية والتى يبلغ عددها 132 قرية بواقع 5 قرى بكل محافظة، حيث سيتم مراجعة المشروعات المطلوبة لتطوير وتنمية هذه القرى على الطبيعة بالتنسيق مع المحافظات وأعضاء مجلس النواب والمواطنين.

وركزت أولويات المشروعات المطلوبة على تحسين مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والاتصالات والمواصلات والكهرباء والنظافة والبيئة والإسكان، بالإضافة إلى بناء الإنسان من خلال تحسين مستوى التعليم والصحة والشباب والمرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة والثقافة والتدريب وإكساب المهارات.


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تنميه القرى

مشروعات الصرف الصحى بالقرى

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تطوير القرى

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