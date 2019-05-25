20 صورة تحكى احتفال العالم بيوم أفريقيا

"إذا كانت الحرية هى التاج الذى سعى مقاتلو التحرير إلى وضعه على رأس الأم الأفريقية، فلندع الرقى والسعادة والرخاء والراحة لأطفالها تكون جوهرة التاج"، كانت هذه كلمات الزعيم الأفريقى نيلسون مانديلا، والتى قام رواد السوشيال ميديا بتداولها، أثناء الاحتفال بيوم أفريقيا.

وقام رواد السوشيال ميديا بتصميم رسومات تعبر عن يوم أفريقيا، والذى يمثل الذكرى السنوية لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية فى 25 مايو 1963، حيث ووقعت 32 دولة أفريقية مستقلة فى ذلك اليوم الميثاق التأسيسى فى أديس أبابا بإثيوبيا، وفى عام 2002، أصبحت منظمة الوحدة الأفريقية تعرف باسم الاتحاد الأفريقى. ويحتفل بيوم أفريقيا فى جميع أنحاء العالم.