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وول ستريت جورنال: دول أوروبية وعربية تتوسط للتهدئة بين واشنطن وطهران

السبت، 25 مايو 2019 01:29 م
وول ستريت جورنال: دول أوروبية وعربية تتوسط للتهدئة بين واشنطن وطهران الرئيس الأمريكى - دونالد ترامب
كتبت: إنجى مجدى
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ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن دبلوماسيين غربيين وعرب يتبادلون رسائل التوتر للمساعدة فى نزع فتيل التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

 

وأوضحت الصحيفة الأمريكية فى تقرير على موقعها الإلكترونى، السبت، أن دول أوروبية بالإضافة إلى العراق وعمان برزوا كمحاورين محتملين لواشنطن وطهران والتوسط فى محاولة لتفادى الصراع المباشر فى الخليج، بحسب دبلوماسيون.

 

وتمثل الجهود غير المباشرة المبكرة التى بذلتها الولايات المتحدة وإيران، خطوة نحو القنوات الدبلوماسية التقليدية، حيث قالت إدارة الرئيس الامريكى دونالد ترامب يوم إنها ترسل مزيدًا من القوات إلى المنطقة وتسمح بمليارات الدولارات من مبيعات الأسلحة إلى الحلفاء هناك للحماية مما وصفته بالتهديد المتزايد من إيران.

 

 

 


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