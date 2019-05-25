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وكيل تعليم أسوان: تطوير شامل لفصول الطاقة الشمسية بادفو لخدمة التدريب العملى للطلاب

السبت، 25 مايو 2019 03:15 م
وكيل تعليم أسوان: تطوير شامل لفصول الطاقة الشمسية بادفو لخدمة التدريب العملى للطلاب وكيل تعليم اسوان يتفقد فصول الطاقة الشمسية
أسوان - ندى سليم
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أكد السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن فصول الطاقة الشمسية بنطاق المحافظة تخضع لخطة تطوير شاملة جارى تنفيذها بمختلف أقسام الطاقة فى كافة الإدارات التعليمية، مؤكدا على أن تخصص الطاقة الشمسية من التخصصات الهامة والتى تمثل محور أساسى وحيوى فى مجالات التعليم الفنى المختلفة، خاصة بعد إختيار البنك الدولى لمشروع الطاقة الشمسية ببنبان كأفضل مشروع تنموى على مستوى العالم لعام 2019م

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، خلال زيارة تفقدية لفصول الطاقة الشمسية بمدرسة الرمادى قبلى الصناعية المشتركة بإدراة إدفو التعليمية، بأن أعمال التطوير بقسم الطاقة الشمسية بالمدرسة يشمل تطوير الورشة ودهانها والإستفادة من مساحتها الكبيرة وتقسيمها لجزئين يخدم التدريب العملى للطلاب، بالإضافة إلى دهان المعامل وتجهيزها وتأمين النوافذ بالمصبعات الحديدية ، بجانب تأهيل ورفع كفاءة الدرج الحديدى المؤدى إلى سطح المدرسة المقام عليها الخلايا الشمسية لضمان سلامته ومتانته و تركيب سور حديدى محيط بسطح المدرسة لتأمين الطلاب أثناء التدريبات العملية على الخلايا.

 

 

 


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فصول الطاقة الشمسية باسوان

مديرية تعليم اسوان

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