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وزير الاقتصاد البرازيلى يهدد بالاستقالة حال تغيير اقتراحه بإصلاح "التقاعد"

السبت، 25 مايو 2019 11:42 ص
وزير الاقتصاد البرازيلى يهدد بالاستقالة حال تغيير اقتراحه بإصلاح "التقاعد" رئيس البرازيل
كتبت فاطمة شوقى
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قال وزير الاقتصاد البرازيلى "باولو جيديس" إنه سيستقيل إذا غير الكونجرس اقتراحه لإصلاح نظام التقاعد، وقدم جيديس ، الذى يعتبر أحد أقوى وزراء حكومة جايير بولسونارو ، مشروع إصلاح يهدف إلى توفير أكثر من مليار ريال خلال عقد.
 
ووفقا لصحيفة "لا ناثيون" البروفية فقال جيديس إنه " إذا خفض الكونجرس أهدافه أكثر من اللازم ، فهو لا يرغب فى البقاء فى نصبه".
 
وأضاف جيديس "شعرت أن الرئيس بولسونارو لايريد الإصلاح، وأن وسائل الإعلام تريد فقط ان تحدث فوضى، والمعارضة سوف تسبب ضجة ، وإذا حدث انفجار سيكون هناك مواجهات خطيرة"،مضيفا "إذا لم تقم البرازيل باصلاح، فسوف تحترق البرازيل ، وسيفلس نظام المعاشات التقاعدية، وإصلاح الأمر أصبح ملح، لأن الأسواق لن تنتظر لفترة أطول".
 
ووفقا للصحيفة فإن جيديس ليبرالى أرثوذكسى اختاره بولسونارو لمحاولة إعادة تنشيط الاقتصاد البرازيلى المحاصر وضمان الأسواق أن الحكومة ستشجع الإصلاحات المالية الشديدة لتنظيف الحسابات العامة.
 
بالنسبة إلى جيديس ، يمكن للحكومة التفاوض على تعديلات للمشروع ، لكن لا يمكن أن ترضخ إلى حد توليد اقتصاد أقل من 800 مليار ريال.
 

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