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السبت، 25 مايو 2019 12:47 م
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واشنطن تنشر مقاتلات F-35 فى إيطاليا

السبت، 25 مايو 2019 12:35 م
واشنطن تنشر مقاتلات F-35 فى إيطاليا مقاتلات F-35
وكالات الأنباء
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أعلنت الولايات المتحدة نشر سرب من مقاتلات الجيل الخامس F-35A الأمريكية في إحدى قواعدها العسكرية في إيطاليا، وذكر بيان عن قاعدة هيل الجوية الأمريكية أنه تم نشر المقاتلات في قاعدة "أفيانو" العسكرية الأمريكية في إيطاليا، حسبما نشرت شبكة روسيا اليوم.

 

وأضاف أن الانتشار يأتي ضمن عملية تتحرك فيها قوات أمريكية في دول أوروبية بالتنسيق معها لـ"ردع الأعداء وطمأنة الحلفاء بالتزام الولايات المتحدة بالأمن الإقليمي".

 

وأشير في البيان إلى أن عملية النشر هذه، هي الثانية من نوعها لمقاتلات F-35A في أوروبا منذ 2017 عندما تم نشر سرب مقاتلات في قاعدة بريطانية.

 

يشار إلى أن التحركات العسكرية الأمريكية في القارة العجوز تأتي وسط تباين في المواقف بشأن الاعتماد على الولايات المتحدة في الدفاع عن أوروبا.

 

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعيا مؤخرا في محافل مختلفة إلى تشكيل "جيش أوروبي حقيقي" للدفاع عن أوروبا القارة ضد أي تهديدات محتملة لها، والحد من الاعتماد الكامل على واشنطن، فيما رفضت الدنمارك وهولندا الفكرة.


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