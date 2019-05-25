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نائب وزير الخارجية الروسى يزور فنزويلا خلال الصيف الجارى

السبت، 25 مايو 2019 11:30 ص
نائب وزير الخارجية الروسى يزور فنزويلا خلال الصيف الجارى نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف
أ ش أ
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رفض نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، الإدلاء بأى معلومات عن زيارة محتملة للرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو إلى موسكو، لكنه قال إنه يعتزم شخصيا زيارة كاراكاس هذا الصيف.

وقال ريابكوف، لوكالة أنباء "سبوتنيك"، اليوم السبت، "بالتأكيد ستجرى هذه الزيارة خلال فصل الصيف"، مضيفا أن هناك عدد من الاتصالات الأخرى، التى تم التخطيط لها بين موسكو وكاراكاس، وستكون هذه المشاورات بين وزاراتى خارجية البلدين.

ومن المعروف أن موسكو تعمل لتسوية الأزمة الفنزويلية منذ أن بدأت فى يناير الماضى حينما أعلن خوان جوايدو نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، واعترفت العديد من الدول بجوايدو رئيسا مؤقتاً، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وبعض دول أمريكا اللاتينية، فى حين رفضت عدة دول أخرى مثل روسيا والصين والبرازيل والمكسيك الاعتراف به.

 


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