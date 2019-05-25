نائب بريطانى: سنتعاون مع الأحزاب لوقف "بريكست" دون اتفاق

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن النائب فى حكومة الظل جون ماكدونيل، توقع أن يساعد نواب حزب المحافظين المعتدلين حزب العمال لإسقاط رئيس الوزراء الجديد إذا كان "متطرفا" ويسعى إلى إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وقال مستشار الظل وعضو حزب "العمال"، أن خليفة رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماى سيواجه تصويتًا فوريًا بحجب الثقة، وربما تكون هناك "أغلبية" في مجلس العموم لإجراء انتخابات عامة أو استفتاء القول النهائي في تلك الظروف.

قال ماكدونيل: "سنتحدث مع الأحزاب السياسية الأخرى". وردا على سؤال حول ما إذا كان ذلك يشمل نواب محافظين، أجاب: "نعم".

وقال لبى بى سى: "هذه ليست مسألة مطالبة الناس بالولاء لمعتقداتهم أو حزبهم، ربما نواجه الآن زعيمًا متطرفًا من حزب المحافظين ، مستعدًا لقيادتنا على حافة اللامبالاة".