موجز الساعة 1.. السيسي فى يوم أفريقيا: قارتنا تخطو لتحقيق التنمية المستدامة

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى يوم أفريقيا..

وفيما يلى موجز الساعة الواحدة ظهرا.

السيسى فى "يوم أفريقيا": قارتنا العزيزة تخطو بثبات نحو تحقيق التنمية المستدامة.. ولا يوجد سبيل سوى بذل الجهد والتمسك بوحدتنا لتحقيق حلم الآباء المؤسسين بقارة مزدهرة.. وعلى دول القارة أن تسعى لتطوير ثرواتها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه من المهم أن نعمل على الاستفادة من قدرات القطاع الخاص، إلى جانب جهود الحكومات الأفريقية، وذلك لتشجيع سواعد أبناء أفريقيا على بناء المشروعات القارية الرائدة لتطوير منظومة البنية الأساسية الأفريقية، بما يُسهم في استكمال مسار الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي وربط الأسواق الأفريقية، ويساعد في تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية التي نستعد معاً للاحتفال بدخولها حيز النفاذ في قمتنا الاستثنائية المقررة في يوليو المقبل بجهورية النيجر الشقيقة.

مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 8 آخرين خلال مشاجرة بين عائلتين فى أسوان

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 8 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية والشوم بين عائلتين بقرية "سبعة بحرى" بمركز كوم أمبو فى محافظة أسوان.

نفحات العشر الأواخر.. الموجة الحارة تنكسر.. انخفاض حرارة الجو غدا بمعدل 3 درجات.. توقعات بارتفاعها بالنصف الثانى للأسبوع الجارى.. والأرصاد تطمئن المواطنين: درجات الحرارة لن تتجاوز الـ40 درجة هذا الأسبوع

بعد الموجة الحارة التى تعرضت لها البلاد خلال الفترة الماضية، حيث وصلت ذروتها الخميس الماضى حيث سجلت درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 45 درجة، تشهد البلاد خلال الـ48 ساعة الحالية اليوم السبت وغدا الأحد انخفاضا فى درجات الحرارة لتكون حول المعدل الطبيعى لها فى مثل هذا الوقت من العام ، وذلك تزامنا مع بدء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك .

تفاصيل نقل أطفال مرضى القمر الثلاثة من بنى سويف إلى مستشفى بالقاهرة.. والد الأطفال: تلقيت دعوة للإفطار مع الرئيس.. وأمر بانتقال أطفالى للعلاج فى العاصمة.. محمود عويس: أبنائى يتلقون رعاية طبية ممتازة حاليا

تفاصيل نقل أطفال مرضى القمر الثلاثة من بنى سويف إلى مستشفى بالقاهرة.. والد الأطفال: تلقيت دعوة للإفطار مع الرئيس.. وأمر بانتقال أطفالى للعلاج فى العاصمة.. محمود عويس: أبنائى يتلقون رعاية طبية ممتازة حاليا

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير

أعلنت هيئة السكة الحديد التأخيرات المتوقعة، اليوم السبت، على بعض خطوط الهيئة، نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك، وتحديث نظم الإشارات، وهى كالتالى:

تسليم الـ fan id عبر موقع "تذكرتي" يكتب السطر الأول فى نجاح امم افريقيا 2019.. ارتياح تام بين الجمهور مع انطلاق عملية التسليم.. إقبال واضح فى جميع المنافذ.. والجماهير: خطوة رائعة للقضاء على السوق السوداء.. صور

شهدت عملية بيع بدء تسليم الـFAN ID وتذاكر امم افريقيا 2019 إقبالا كبيرا من الجمهور على تسلّم الـFan id وتذاكر كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر وتنطلق يوم 21 يونيو المقبل.

الشات على الموبايل يهدد عضلات اليد.. ابتعد عنها وحافظ على إبهامك

عضلات الرانفة هى منطقة اللحم الناعمة براحة اليد عند نهاية إصبع الإبهام، ولها فوائد هامة للعضلات، فهى التى تسمح للإبهام بإمساك الأشياء الصغيرة مثل قلم رصاص أو إبرة خياطة أو ملعقة، كما أنها تساعد فى العديد من الحركات التى يقوم بها إصبع الإبهام مثل كتابة رسائل نصية على هاتفك، وفتح مقبض الباب وحمل الحقائب الثقيلة.

كل أهداف الجمعة.. تعادل إيجابى بين الوداد والترجى بذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا

شهد أمس الجمعة إقامة العديد من المباريات فى مختلف ملاعب العالم، والتى حفلت بتسجيل عدد كبير من الأهداف الرائعة التى تستحق المشاهدة.

الزمالك ضد نهضة بركان .. تحذير شديد اللهجة من جروس قبل مواجهة بطل المغرب

عقد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، اجتماعاً مع اللاعبين حذرهم خلاله من الانشغال بالأحداث المحلية بعد تهديد الأهلى بالانسحاب من الدورى، حال تأجيل مبارياته لبعد بطولة امم افريقيا التى تنطلق يونيو المقبل بالقاهرة.

مدرب المنتخب خافيير أجيرى أول ضيف على قناة تايم سبورت

تستضيف قناة تايم سبورت المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، فى لقاء حصرى للحديث عن بطولة أمم أفريقيا 2019 وقائمة المنتخب المبدئية التى أعلن عنها منذ أيام، بالإضافة إلى كل استعدادات المنتخب للكان.