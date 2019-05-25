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مقتل 13 حوثيا فى مواجهات مع القوات اليمنية شمال شرق تعز

السبت، 25 مايو 2019 03:41 م
مقتل 13 حوثيا فى مواجهات مع القوات اليمنية شمال شرق تعز الجيش اليمنى - أرشيفية
أ ش أ
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قتل 13 حوثيا، اليوم السبت، فى مواجهات عنيفة مع قوات الشرعية اليمنية شمال شرق مدينة تعز.

وقال مصدر عسكرى فى اللواء 170 دفاع جوى - حسبما نقلت قناة (العربية) الإخبارية - "إن قوات الشرعية شنت هجوما على الميليشيات الحوثية، أسفر عن سيطرتها على عدد من المبانى ووصولها إلى مستشفى اليمن الدولى، الذى يعتبر أحد أهم الخطوط الدفاعية لميليشيات الحوثى فى تعز".

وكان الجيش اليمنى قد أحرز تقدما فى هجوم شنه على مواقع ميليشيات الحوثى فى الجبهة الشمالية لمحافظة تعز جنوب غربى البلاد، وأفاد مصدر عسكرى بأن الجيش الوطنى هاجم مواقع الميليشيات فى (جبل الوعش، والدفاع الجوى، والأربعين، والحرير)، وحقق تقدما باتجاه "جبل الوعش" المطل على "شارع الستين والخمسين" شمال المدينة.

يذكر أن الجيش اليمني، مدعوما من قوات التحالف العربي، يقوم حاليا بعمليات عسكرية واسعة فى أكثر من 8 محاور قتالية فى معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.

 


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