مقابلات شخصيه للمرشحين للتبادل الطلابى مع أكاديمية تيسينوف البلغارية وجامعة القناة

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

نظم اتحاد طلاب جامعة قناة السويس، تحت رعاية الدكتور طارق راشد رحمى رئيس الجامعة، المقابلات الشخصية للطلاب المرشحين للتبادل الطلابى مع أكاديمية تيسينوف ببلغاريا، حيث أجرى المقابلات داخل الجامعة، الدكتورة نهال لطفى والدكتورمحمد شقيدف منسق عام قطاع شئون التعليم والطلاب والدكتور خالد الزغبي

وقال بيان من جامعة القناة، أن الطلاب تقدموا لهذه الفرصة عن طريق إتحاد طلاب الجامعة، بعد الإعلان عنها من خلال مواقع التواصل الإجتماعى، حيث تقدم حوالى 600 شخص تم تصفيتهم لـ 60 شخص فقط لأختيار الأفضل من بينهم لتمثيل الجامعة بشكل مشرف فى البرنامج الأكاديمى المقرر عقده فى بلغاريا خلال شهر سبتمبر المقبل.