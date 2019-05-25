مصرع 4 فى تبادل لإطلاق النار بين عائلتين بسبب سور خرسانى بمركز أبنوب

أسيوط - هيثم البدري

لقى 4 أشخاص مصرعهم فى تبادل لإطلاق النار بين عائلتين بقرية المعابدة التابعة لمركز أبنوب، بسبب الخلاف على سور خرسانى فاصل بينهما.

كان اللواء جمال شكر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من العميد حمدى هاشم مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة أبنوب بوقوع اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب الخلاف على سور خرسانى، وبانتقال قوة من ضباط مباحث المركز تبين مصرع 4 أشخاص نتيجة الاشتباكات فيما بين العائلتين، وجار نقل الجثث إلى المستشفيات القريبة من محل الواقعة، وضبط مرتكبى الواقعة واستكمال الإجراءات القانونية.