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مسيرة حاشدة أمام البرلمان الألبانى للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء إيدى راما

السبت، 25 مايو 2019 11:15 م
مسيرة حاشدة أمام البرلمان الألبانى للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء إيدى راما مظاهرات البانيا
تيرانا /أ ش أ/
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نظم أنصار المعارضة الألبانية، اليوم مسيرة حاشدة فى تيرانا للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء إيدى راما وسط اتهامات بالفساد.

وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن المشاركين فى المسيرة اتجهوا إلى مبنى البرلمان رافعين الشعارات التى تطالب راما بالاستقالة بوصفها السبيل الوحيد لبدء الحوار وإنهاء الأزمة الراهنة فى البانيا.

وأكدت المعارضة - بقيادة الحزب الديمقراطى - مجددا رفضها التفاوض مع راما، متهمة الحكومة بـ"الفساد والارتباط بعصابات الجريمة المنظمة" على حد زعمها.

على صعيد متصل ، ناشدت السفارة الأمريكية فى تيرانا جميع الأطراف فى البانيا ضرورة التحلى بضبط النفس ونبذ العنف والسعى إلى إجراء حوار بناء لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة فى البلاد .

 


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إيدى راما


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