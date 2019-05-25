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"مستقبل وطن" داعيا رئيس البرلمان لحفل إفطاره السنوى: قامة وطنية كبيرة

السبت، 25 مايو 2019 11:55 ص
"مستقبل وطن" داعيا رئيس البرلمان لحفل إفطاره السنوى: قامة وطنية كبيرة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب - هشام عبد الجليل
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دعا حزب مستقبل وطن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إلى حفل الإفطار السنوى الذى يقيمه الحزب اليوم السبت، ويحضره قادة العمل العام فى مصر.
 
وقالت مصادر بحزب مستقبل وطن ، إن قيادات الحزب تتمنى أن يلبى الدكتور على عبد العال الدعوة ويشارك الحزب حفل الإفطار السنوى الذى يشهد حضور نواب البرلمان ورجال المجتمع والمؤثرين فى الحياة العامة المصرية.
 
وأوضحت المصادر أن حضور الدكتور على عبد العال حفل إفطار الحزب، يمثل قيمة كبيرة، نظرا لكون رئيس البرلمان قامة وطنية وعلمية كبيرة ، أثرى الحياة الجامعية طوال سنوات عطائه كما أضاف إلى الحياة البرلمانية المصرية بقدرته التشريعية وحكمته ورحابته التى مكنته من الاستماع إلى مختلف وجهات النظر من المؤيدين والمعارضين تحت قبة البرلمان.
 
وأشارت المصادر إلى أن الدكتور على عبد العال استطاع خلال الفترة الماضية التى تولى فيها رئاسة مجلس النواب، أن يجمع كافة أطياف العمل الحزبى والسياسى تحت قبة البرلمان لنشهد لأول مرة منذ 2010 تحولا كبيرا يغلب المؤسسية فى ممارسة العمل العام والسياسى على الديماجوجية والفوضى والاحتكام إلى رأى الشارع .
 
كما أكدت المصادر بحزب مستقبل وطن أن حفل الإفطار السنوى الذى يقيمه الحزب فرصة للالتقاء والتواصل على محبة الوطن وخدمته والالتزام بوصايا الرسول بنبذ الخلافات وتصفية النفوس والتمسك بفضائل الشهر الكريم.
 

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