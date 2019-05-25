مسئول إيرانى: الجنود الأمريكيون فى الخليج يخافوننا رغم معداتهم المتطورة

كتب أحمد علوى

قال رئيس لجنة الانتفاضة والقدس​ فى مجلس تنسيق الإعلام الإسلامي العميد رمضان شريف إن "الجنود الأميركيين المتواجدين في الخليج، ورغم اختفائهم خلف تل من المعدات، إلا أنه يعتريهم الخوف ويرتجفون في مواجهة إيران".

ووفقا لوكالة سبوتنيك الروسية، نوه العميد رمضان شريف، فى كلمته قبيل خطبتى صلاة الجمعة بطهران، إلى مقاومة الشعب الفلسطينى فى مواجهة الكيان الصهيونى، وقال "إن الرئيس الأمريكى الأخرق، يريد من خلال "صفقة القرن" أن يدمر القضية الفلسطينية، الأمر الذى لم يستطع الأعداء أن يفعلوه طيلة 70 عاما الماضية.

وبين أنه بعد انتصار الثورة، وجد الشعب الفلسطينى حياة جديدة، واليوم فإن الشعب الفلسطينى ليس الشعب ما قبل انتصار الثورة الإسلامية.

وقال، "إنكم جميعا يا أيها الأعداء لا يمكنكم من خلال "صفقة القرن" ونقل السفارة إلى القدس أو إلحاق الجولان إلى الكيان الغاصب، لا يمكنكم تدمير القضية الفلسطينية، فالأمة الإسلامية لن تسمح لكم بذلك مطلقا".

وتابع: "اليوم أضحت أيديكم أكثر خواء من أى زمان مضى، وقد تزعزعت أركان الدولة الإسرائيلية أكثر من أى يوم مضى، واليوم ليس فقط على صعيد المواجهة الإعلامية والسياسية، بل حتى على الصعيد العسكرى لا يمكنكم مواجهة الشعب الفلسطينى. متسائلا: من كان يتصور أن تبدأون عمليات عسكرية فى غزة، وبعد ذلك تتوسلون بإقرار وقف إطلاق النار".







