وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الحادث وقع حينما رفض السجناء، كثير منهم كانوا مسلحين، دخول مسؤولين فنزويليين خشية تعرضهم للسرقة، مضيفة أن انفجاراً واحداً على الأقل وقع في هذه الأثناء.

ونقلت الشبكة عن مسؤول بمكتب الادعاء العام الفنزويلي، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، تأكيده مقتل 29 شخصاً على الأقل وإصابة 19 آخرين في الحادث.

وكان مرصد السجون الفنزويلية قد أعلن في وقت سابق اليوم مقتل 23 سجيناً بعدما فتح حراس أحد السجون النار لإنهاء أعمال شغب بالداخل. وأضاف المرصد أن 18 حارساً آخر أصيبوا في حادث اليوم بالسجن الذي يقع بولاية بورتوجيزا وسط البلاد على بعد حوالي 350 كيلومتراً عن العاصمة كاراكاس.

يُشار إلى أن فنزويلا تتعرض لأزمة إنسانية واقتصادية متفاقمة، لاسيما بعد أن أعلن زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو تنصيب نفسه كرئيس مؤقت للبلاد، وأنه مستعد لتولي الرئاسة مؤقتا بدعم من القوات المسلحة تمهيدا للانتخابات، إلا أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يصر على التمسك بالسلطة واتهم الولايات المتحدة بمحاولة تدبير انقلاب ضده.