مركز بحوث يكشف عن مرتبات الوزراء فى بلجيكا

كتب : أحمد علوى

قال تقرير لمركز Crisp "مركز البحوث والمعلومات الاجتماعية والسياسية" ، انه كلما ارتفع المنصب فى بلجيكا كلما كان الأجر مرتفعا ونعلم كذلك ان اجور السياسيين والوزراء مرتفعة جدا، وكشف التقرير عن المبالغ الجديدة التى سيكسبها الوزراء شهريا.

ووفقاص لقناة بلجيك 24 البلجيكية فقد قال جان فينيل، مدير المركز ذاته، ان السياسى الأعلى أجرا فى البلاد هو رئيس الوزراء، و حتى عام 2017 ، كان يحصل على ما يقرب من 17000 يورو صافى شهريًا لكن فى أعقاب فضيحة ، تم خفض هذا الراتب بشدة إلى ما بين 12000 و 13000 يورو.

وسيحصل الوزراء على رواتب تختلف حسب الوظيفة ومستوى السلطة وسيفوز بالطبع رئيس الوزراء بمبلغ أكثر من وزير دولة فى غضون ذلك يكسب الوزير 222،427 يورو سنويًا.

واضاف، ولكن الصافى يمكن أن يختلف، فإن المبلغ يتذبذب ما بين 9500 و 11500 صافيًا شهريًا و يحصل وزراء الوالون على راتب قريب من راتب رئيس الوزراء حوالى 11000 يورو فى الشهر.