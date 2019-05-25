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"مرفوع بالضمة".. فيلم تسجيلى بـ"إعلام القاهرة" يجسد فضل الدعم المعنوى لقصص النجاح

السبت، 25 مايو 2019 04:30 م
"مرفوع بالضمة".. فيلم تسجيلى بـ"إعلام القاهرة" يجسد فضل الدعم المعنوى لقصص النجاح الطلاب أعضاء الفيلم التسجيلى "مرفوع بالضمة"
وائل ربيعى
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قدم مجموعة من الطلاب قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، فكرة تأثير الدعم المعنوي على قصص النجاح وأبطالها، من خلال مشروع تخرجهم والذي يحمل اسم "مرفوع بالضمه"، معبرا عن فضل كل من تلقى دعما معنويا أدى إلى تحطيم اليأس والإحباط وتخطى الصعوبات إلى أعلى الدرجات على مقياس النجاح.
 
وركز الفيلم على تقديم فكرة الدعم من خلال استخدام تقنيات جديدة فى الجوانب الإخراجية أبرزها، القطع المتوازي للشخصيات، بجانب الاعتماد على free style camera، وتنفيذها بدقة وحرفية شديدة، متميزا بزاوية معالجة جديدة، والربط الجذاب بين الأحداث.
 
وتناول الفيلم قصص أبطال مصر فى العديد من المجالات، كالسباحة، والألعاب القتالية، والفن والموسيقي، أبرزهم السباح المصري، كابتن عماد مدبولي، عضو مجلس إدارة نادي القاهرة الرياضي ومدير منتخب السباحة لذوي الاحتياجات الخاصة، والكابتن أميرة مراد، بطلة الجمهورية في الجودو، وأول مدربة لفنون الدفاع عن النفس للفتيات، والشاب سيد محمد، أول طالب ذوي الاحتياجات يلتحق بالمعهد العالى للسينما.
 
وضم فريق عمل الفيلم كلا من د. سارة فوزي مدرس مساعد بقسم الإذاعة والتليفزيون كلية الإعلام جامعة القاهرة، والطلاب، محمد سنوسي، محمد خالد، محمد عبدالفتاح، شهندة عليّ، نيفين الفي، أيه أحمد، أيه عادل، هاجر شحاته، مي أحمد، سلمه طارق، نورة السيد، دعاء خالد، هاجر إبراهيم، هدير رأفت، أسماء على.
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كلية الاعلام

جامعة القاهرة

فيلم تسجيلى

مرفوع بالضمة

الدعم المعنوى

قصص النجاح


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