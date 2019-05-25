محافظ الجيزة:استبدال خطوط الصرف بكفر غطاطى وأرض البحر بالهرم لمعالجة مشاكلة

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المحافظة بالتنسيق مع شركه مياه الشرب والصرف الصحى وضعت عدد من الحلول العاجلة لمواجهة مشكلات الصرف الصحى التى تراكمت منذ سنوات بمناطق أرض البحر بحى العمرانية ومنطقة كفر غطاطى بحى الهرم .

وأوضح راشد أن منطقة ارض البحر تعانى من مشكلة الصرف الصحى نظرا لوجود مخالفات بناء كثيرة بالمنطقة ازدادت على مدار سنوات ادت الى عدم استيعاب خطوط الصرف بها للتوسع العمرانى المخالف، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى والشركة المنفذة لسرعة الانتهاء من تركيب مواسير لخط الصرف الصحى لتستوعب الكثافة البنائية بالمنطقة، حيث تم بالفعل البدء فى الأعمال وسوف يتم الانتهاء منها خلال ايام مما يساهم فى محاصره مشكله الصرف بمنطقه أرض البحر .

تصريحات المحافظ جاءت خلال تفقده اعمال شفط مياه الصرف بمنطقه ارض البحر حيث حرص راشد على طمأنه الاهالى بسرعة التعامل مع المشكله وحلها .

كما تفقد المحافظ أعمال شفط المياه من شارع عمرو بن العاص المتفرع من شارع الملك فيصل حيث ادى الاستهلاك الكثيف من المواطنين للمياه بالمنطقة الى زيادة الضغط على خط الصرف ما ادى الى وجود بعض التسريبات لمياه الصرف .

موجهاً رئيس مدينة الجيزة وحى العمرانية بالتنسيق مع الشركات العامله بالمرافق بالمنطقة للتأكد من التزامها بتنفيذ الأعمال الخاصة بهم دون اى تأثير على خطوط المياه والصرف.

وأكد المحافظ انه تم الدفع بشفاطات المياه لإزالة أى تجمعات للمياه وذلك لمنع حدوث تأثيرات على الحركة المرورية .

وشملت جولة المحافظ تفقد أعمال شفط مياه الصرف بمنطقه كفر غطاطى والتى جاءت نتيجة لبعض الاعمال بمحطة ابو رواش وقد وجه المحافظ بوجود خدمه ثابتة من اداره المرافق بحى الهرم وشركه مياه الشرب والصرف لإزالة أى مياه من الشوارع لحين حل المشكلة نهائيا .

رافق المحافظ خلال جولته اللواء محمد رأفت السكرتير العام واللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة والمهندس عوض احمد نائب رئيس شركة مياه الشرب والمهندس مصطفى محمد نائبا رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحى ورؤساء أحياء الهرم والعمرانية ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة ورئيس هيئة النظافة والتجميل.