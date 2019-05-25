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السبت، 25 مايو 2019 05:05 م
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بمناسبة الاحتفال بيوم افريقيا..

محافظ أسوان: حققنا مكتسبات سياحية واستثمارية بعد إعلان المحافظة عاصمة للشباب الإفريقى

السبت، 25 مايو 2019 04:35 م
محافظ أسوان: حققنا مكتسبات سياحية واستثمارية بعد إعلان المحافظة عاصمة للشباب الإفريقى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان
أسوان ندى سليم
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أكد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، على أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن أسوان عاصمة للشباب الإفريقى وأيضاً عاصمة للإقتصاد والثقافة الإفريقية حقق العديد من المكتسبات السياحية والاستثمارية والتنموية، ويعكس أيضا الرؤية الثاقبة والمستقبلية للقيادة السياسية وسعيها المستمر لتعزيز العلاقات بين مصر وأشقائها الأفارقة رسمياً وشعباً، وخاصة بعد نجاحها فى عودة مصر لمكانتها وريادتها التاريخية للقارة السمراء، والذى توج برئاستها للإتحاد الإفريقى لعام 2019. 


وأوضح محافظ أسوان، بمناسبة الإحتفال بيوم إفريقيا، أن أسوان شهدت زخماً شبابياً ورياضياً وثقافياً وفنياً هائلاً لتكون بحق عاصمة الشباب الإفريقى حيث كان من أبرزها " مُلتقى الشباب العربى والإفريقى" الذى عُقد خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس الماضى، بجانب مهرجان أسوان الدولى السابع للثقافة والفنون، وأيضاً ماراثون أفريقيا الأول للشباب بالإضافة إلى مبادرة " تجمعنا قارة " للشباب الأفارقة ، فضلاً عن سباق مصر الدولى رقم 47 (TOUR D'EGYPTE  ) وبطولة كأس مصر للكاراتية فى نسختها ال 38. 

وأضاف المحافظ، بأنه توازى ذلك مع إنطلاق قطار التنمية على أرض أسوان سواء بإستكمال المشروعات الجارية مثل تنفيذ أكبر مجمع فى العالم للطاقة الشمسية وأيضاً إنشاء مجمع الأسمدة كيما 2 ، و محور التنمية وكوبرى كلابشة والتوسعات التى تشهدها مدينة أسوان الجديدة وغيرها أو تدشين مشروعات جديدة مثل محورى التنمية وهما كوبرى بديل لخزان أسوان وكوبرى دراو ، وأخيراً إنشاء المنطقة الحرة الإستثمارية بمساحة 187 فدان وستضم 160 مشروعاً لتوفر 15 ألف فرصة عمل للشباب  .    
 


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