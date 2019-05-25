سوبر كورة
Ads
السبت، 25 مايو 2019 01:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

لصوص المساكن فى التجمع الخامس: استعنا بحارس العقار لعمله بالشقق المغلقة

السبت، 25 مايو 2019 01:00 ص
لصوص المساكن فى التجمع الخامس: استعنا بحارس العقار لعمله بالشقق المغلقة متهمون - أرشيفية
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق
أدلى 3 عاطلين وحارس عقار باعترافات مثيرة وتفصيلية لرجال المباحث، فى اتهامهم بسرقة المساكن فى منطقة التجمع الخامس.
 
وقال المتهمون إنهم كونوا تشكيل عصابى لسرقة البيوت بمدينة القاهرة الجديدة، واستعانوا بحارس عقار لعلمه بالشقق والفيلات الخالية من السكان لسرقتها.
 
وأضاف المتهمون أنهم استأجروا سيارة للتحرك بها ليلا واعترفوا بارتكاب 6 حوادث سرقة بذات الأسلوب فى دائرة قسم التجمع الخامس، وبإرشادھم ضبط رجال المباحث 28 ألف جنیه من متحصلات السرقة، وقرروا إنفاق باقى المبالغ المستولى علیھا فى شراء متطلباتھم الشخصیة، وأرشدوا عن جزء من المسروقات "أجھزة كھربائیة".
 
وأكدت معلومات وتحریات مباحث قسم شرطة التجمع الخامس تورط 3 عاطلین وحارس عقار، فى تكوین تشكیل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب (التسلق)، وعقب تقنین الإجراءات ضبطت القوات ثلاثة منھم حال استقلالھم سیارة ملاكى "مستأجرة" قیادة حارس العقار وبحوزتھم 2 نصل معدنى "كتر".

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

سقوط تشكیل عصابى يتزعمه حارس عقار تخصص فى سرقة المساكن بالتجمع

المتهمون بسرقة 700 ألف بالتجمع الخامس يدلون باعترافت خطيرة حول الواقعة

حبس 3 متهمين بسرقة 700 ألف جنيه من مواطن بالتجمع 4 أيام

سقوط 3 أشخاص وراء سرقة 700 ألف جنيه من داخل سيارة فى منطقة التجمع

التجمع الخامس

القاهرة الجديدة

أخبار الحوادث

عصابة سرقة الشقق فى التجمع الخامس


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"آس" الإسبانية: محمد صلاح ضمن 5 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية

"آس" الإسبانية: محمد صلاح ضمن 5 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية

النصر السعودى يكشف عن أولى صفقاته الصيفية.. رسميا

النصر السعودى يكشف عن أولى صفقاته الصيفية.. رسميا

"شفيق يا راجل".. محمد نجم.. ألف سلامة يا راجل.. نسى النص فارتجل أشهر إفيهاته.. قابل الشعراوى وسعى لتقديم مسرحيات بممثلين رجال فقط.. اضحك توفيق الدقن على المسرح.. ورفض العمل بالسينما فى أدوار ثانية مع الشباب

"شفيق يا راجل".. محمد نجم.. ألف سلامة يا راجل.. نسى النص فارتجل أشهر إفيهاته.. قابل الشعراوى وسعى لتقديم مسرحيات بممثلين رجال فقط.. اضحك توفيق الدقن على المسرح.. ورفض العمل بالسينما فى أدوار ثانية مع الشباب

شهادة تاريخية لمنشق عن الإخوان تكشف التاريخ الأسود للتنظيم مع الفبركة.. عماد أبو هاشم: كبيرهم حسن البنا علمهم الإفك.. وشريعتهم تأمرهم بالزور والبهتان.. كهنة التنظيم يوهمون قواعدهم بأنهم فى حالة حرب أبدية مع مصر

شهادة تاريخية لمنشق عن الإخوان تكشف التاريخ الأسود للتنظيم مع الفبركة.. عماد أبو هاشم: كبيرهم حسن البنا علمهم الإفك.. وشريعتهم تأمرهم بالزور والبهتان.. كهنة التنظيم يوهمون قواعدهم بأنهم فى حالة حرب أبدية مع مصر

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

الرجوع الى أعلى الصفحة