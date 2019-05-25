لصوص المساكن فى التجمع الخامس: استعنا بحارس العقار لعمله بالشقق المغلقة

كتب كريم صبحى

أدلى 3 عاطلين وحارس عقار باعترافات مثيرة وتفصيلية لرجال المباحث، فى اتهامهم بسرقة المساكن فى منطقة التجمع الخامس.

وقال المتهمون إنهم كونوا تشكيل عصابى لسرقة البيوت بمدينة القاهرة الجديدة، واستعانوا بحارس عقار لعلمه بالشقق والفيلات الخالية من السكان لسرقتها.

وأضاف المتهمون أنهم استأجروا سيارة للتحرك بها ليلا واعترفوا بارتكاب 6 حوادث سرقة بذات الأسلوب فى دائرة قسم التجمع الخامس، وبإرشادھم ضبط رجال المباحث 28 ألف جنیه من متحصلات السرقة، وقرروا إنفاق باقى المبالغ المستولى علیھا فى شراء متطلباتھم الشخصیة، وأرشدوا عن جزء من المسروقات "أجھزة كھربائیة".

وأكدت معلومات وتحریات مباحث قسم شرطة التجمع الخامس تورط 3 عاطلین وحارس عقار، فى تكوین تشكیل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب (التسلق)، وعقب تقنین الإجراءات ضبطت القوات ثلاثة منھم حال استقلالھم سیارة ملاكى "مستأجرة" قیادة حارس العقار وبحوزتھم 2 نصل معدنى "كتر".