كويكب ضخم يقترب من الأرض مساء اليوم دون خطورة

كتب محمود راغب

يقترب كويكب ضخم من الأرض ولكن بشكل آمن، ويصل إلى أقرب نقطة له من الأرض مساء اليوم السبت 25 مايو الجارى.

الكويكب 1999 KW4 تم اكتشافه فى عام 1999 وتم تصنيفه على إنه من الصخور الفضائية الضخمة وتم حساب مدارة بدقة بحيث أنه خلال اقترابه من الأرض سيمر الكويكب على مسافة آمنه من الأرض تبلغ حوالى 5 مليون كم أى سوف يكون على مسافة من الأرض تبلغ 13.5 مرة ضعف المسافة بين الأرض والقمر وإنه برغم ضخامته لا يمثل أى خطورة على الأرض.

والكويكب 1999 KW4 يعتبر نوع نادر حيث إنه من من الكويكبات المزدوجة وله تابع يبعد عنه مسافة 2.6 كم ويتحرك حوله من جهه إلى الأخرى فى مدار محدد، ويكمل الكويكب دورته حول الشمس فى 188 يوم .