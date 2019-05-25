سوبر كورة
Ads
السبت، 25 مايو 2019 11:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

كويكب ضخم يقترب من الأرض مساء اليوم دون خطورة

السبت، 25 مايو 2019 11:04 ص
كويكب ضخم يقترب من الأرض مساء اليوم دون خطورة كويكب - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

يقترب كويكب ضخم من الأرض ولكن بشكل آمن، ويصل إلى أقرب نقطة له من الأرض مساء اليوم السبت 25 مايو الجارى.

الكويكب 1999 KW4 تم اكتشافه فى عام 1999 وتم تصنيفه على إنه من الصخور الفضائية الضخمة وتم حساب مدارة بدقة بحيث أنه خلال اقترابه من الأرض سيمر الكويكب على مسافة آمنه من الأرض تبلغ حوالى 5 مليون كم أى سوف يكون على مسافة من الأرض تبلغ 13.5 مرة ضعف المسافة بين الأرض والقمر وإنه برغم ضخامته لا يمثل أى خطورة على الأرض.

والكويكب 1999 KW4 يعتبر نوع نادر حيث إنه من من الكويكبات المزدوجة وله تابع يبعد عنه مسافة 2.6 كم ويتحرك حوله من جهه إلى الأخرى فى مدار محدد، ويكمل الكويكب دورته حول الشمس فى 188 يوم .


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

ناسا تطلب مساعدتك للعثور على مكان مناسب للهبوط على كويكب "بينو"

"كويكب" ضخم سيعبر بسلام قرب الأرض السبت المقبل

اكتشاف.. الزجاج الأصفر بقلادة الملك توت تشكّل عند اصطدام كويكب بالأرض

بعد الكويكبات.. ناسا تحذر من مذنبات خطيرة مكونة من الجليد والغاز

كيف يبحث العلماء عن الكويكبات الخطرة حول الأرض ويكشفون عن تفاصيلها؟

كويكب ضخم

الارض

الكره الارضيه

عبور كويكب


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الرجوع الى أعلى الصفحة