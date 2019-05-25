قبول استئناف النيابة وإلغاء إخلاء سبيل المتهمين بقضية طلائع حسم

كتبت أمنية الموجي

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، قبول استئناف نيابة أمن الدولة العليا على قرار إخلاء سبيل 5 متهمين، فى اتهامهم بتمويل الإرهاب، والتحريض ضد الدولة، ونشر أخبار كاذبة، من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، وألغت إخلاء سبيل المتهمين بتدابير احتراذية.

كانت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، أمرت بإخلاء سبيل 6 متهمين لاتهامهم بالانضمام لـ"طلائع حسم" الإرهابية، وتخطيطهم لاستهداف مؤسسات الدولة، فى القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة، بتدابير أحترازية.