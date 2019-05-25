سوبر كورة
Ads
الأحد، 26 مايو 2019 12:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

قبول استئناف النيابة وإلغاء إخلاء سبيل المتهمين بقضية طلائع حسم

السبت، 25 مايو 2019 10:28 م
قبول استئناف النيابة وإلغاء إخلاء سبيل المتهمين بقضية طلائع حسم محكمة - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
إضافة تعليق
قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، قبول استئناف نيابة أمن الدولة العليا على قرار إخلاء سبيل 5 متهمين، فى اتهامهم بتمويل الإرهاب، والتحريض ضد الدولة، ونشر أخبار كاذبة، من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، وألغت إخلاء سبيل المتهمين بتدابير احتراذية.

 

كانت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، أمرت بإخلاء سبيل 6 متهمين لاتهامهم بالانضمام لـ"طلائع حسم" الإرهابية، وتخطيطهم لاستهداف مؤسسات الدولة، فى القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة، بتدابير أحترازية.

 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

النيابة تستأنف على إخلاء سبيل 5 من شركاء ابنة القرضاوى

إخلاء سبيل متهم بقضية المحور الإعلامى للإخوان بتدابير إحترازية

إخلاء سبيل متهم بتهمة التحريض ضد مؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة

طلائع حسم

حسم

الاخوان

جرائم الاخوان

اخلاء سبيل


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ريال مدريد يعرض 90 مليون يورو لضم كوليبالي ونابولى يرفض

ريال مدريد يعرض 90 مليون يورو لضم كوليبالي ونابولى يرفض

صور.. بدء تسليم الـFAN ID وتذاكر أمم أفريقيا 2019 بالإسماعيلية

صور.. بدء تسليم الـFAN ID وتذاكر أمم أفريقيا 2019 بالإسماعيلية

بعد نهاية Game of Thrones..أول فارسة فى تاريخ ويستروس: المسلسل تعليق على الحياة وعلينا النظر فى رسائله.جويندولين كريستى:بريان تارث كسرت النظام الأبوى بحثت عن ابتسامتها فى الرواية وانتظرتها فى الموسم الأخير

بعد نهاية Game of Thrones..أول فارسة فى تاريخ ويستروس: المسلسل تعليق على الحياة وعلينا النظر فى رسائله.جويندولين كريستى:بريان تارث كسرت النظام الأبوى بحثت عن ابتسامتها فى الرواية وانتظرتها فى الموسم الأخير

الهرى على إيه النهاردة فى تويتر؟.. ابتهالات وأدعية فى العشر الأواخر من رمضان.. زعيم تويتر يزاحم القضايا المهمة على الصدارة.. أفريقيا ترند بعد كلمة الرئيس السيسى.. ورواد تويتر يدعمون قرارات الأهلى

الهرى على إيه النهاردة فى تويتر؟.. ابتهالات وأدعية فى العشر الأواخر من رمضان.. زعيم تويتر يزاحم القضايا المهمة على الصدارة.. أفريقيا ترند بعد كلمة الرئيس السيسى.. ورواد تويتر يدعمون قرارات الأهلى

سوبر كورة.. العقوبات المنتظر توقيعها على الأهلي حال انسحابه من الدوري

سوبر كورة.. العقوبات المنتظر توقيعها على الأهلي حال انسحابه من الدوري

فيديو.. جنش يحتفل بعيد ميلاده الـ 32 وينتظر تتويج نجاحاته بالكونفدرالية

فيديو.. جنش يحتفل بعيد ميلاده الـ 32 وينتظر تتويج نجاحاته بالكونفدرالية

الرجوع الى أعلى الصفحة