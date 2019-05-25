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فوز متهمة بقضية إرهاب ضد المسلمين بمقعد فى البرلمان الهندى

السبت، 25 مايو 2019 12:40 ص
فوز متهمة بقضية إرهاب ضد المسلمين بمقعد فى البرلمان الهندى البرلمان الهندى
كتب : أحمد علوى
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تمكنت القومية الهندوسية، براجيا سين تاكور، التى تواجه اتهامات بالإرهاب تتعلق بتفجيرات فى منطقة يقطنها مسلمون عام 2008، من حصد مقعد فى البرلمان الهندى، حسب نتائج الانتخابات العامة.

 

ووفقاً لقناة روسيا اليوم، فقد حققت تاكور (49 عاما)، وهى مرشحة عن حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم الذى يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودى، فوزا على حساب منافسيها من حزب "المؤتمر الوطنى" المعارض، حاصدة 61.5% من أصوات الناخبين فى مدينة بوبال الصناعية الكبيرة.

 

وسبق أن أمضت تاكور تسع سنوات فى السجن، وتواجه اتهامات بتشكيل خلية نفذت تفجيرات أدت لمقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من مائة آخرين فى مدينة ماليغاؤن، ذات الأغلبية المسلمة، فى سبتمبر عام 2008.

 

وأفرج عن تاكور بكفالة عام 2017 بسبب تدهور وضعها الصحية، لكنها لا تزال متهمة فى القضية، وأعلنت أنها تعرضت للتعذيب فى السجن.

 

وتعد تاكور شخصية مثيرة للجدل حتى فى الحزب الحاكم، إذ تعرضت قبل أسبوع لانتقادات شديدة من قبل رئيس الوزراء مودى، بسبب إشادتها بقومى هندوسى متطرف اغتال الزعيم الروحى الهندى مهاتما غاندى.

 


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