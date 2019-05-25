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غداً : فتح باب الترشح لعمادة كلية طب الأسنان

السبت، 25 مايو 2019 05:12 م
غداً : فتح باب الترشح لعمادة كلية طب الأسنان الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا
الغربية عادل ضرة
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أعلن الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، ورئيس لجنة اختيار العمداء بالجامعة، عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة عميد كلية طب الأسنان للأساتذة العاملين بالكلية اعتبارًا من غد الأحد وحتى 30 مايو الحالي.
 
وقال رئيس الجامعة إنه وفقا للجدول الزمني تم تخصيص يوم السبت 1 يونيه 2019 لفحص الأوراق وإعلان القائمة المبدئية للمتقدمين.
 
وأضاف "سبع" أنه من المقرر أن تبدأ اللجنة في تلقي الطعون والبت فيها يوم الأحد 2 يونيه 2019،مضيفًا أنه سيتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الاثنين 3 من الشهر ذاته، في حين يتم اجراء المقابلات وتسليم التقارير النهائية في التاسعة صباح يوم الخميس 13 يونيه 2019 .
 
 

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