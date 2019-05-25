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عهد البناء.. بدء تنفيذ المرحلة الأولى لتطوير 15 قرية بالوادى الجديد

السبت، 25 مايو 2019 10:31 م
عهد البناء.. بدء تنفيذ المرحلة الأولى لتطوير 15 قرية بالوادى الجديد محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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أعلنت محافظة الوادى الجديد عن استكمال مشروع  تطوير 15 قرية على مستوى المحافظة وذلك فى إطار تنفيذ بروتوكول تعاون مع بنوك ومؤسسات خيرية لدعم تلك القرى التى تم إدراجها وفقا لدرجة الاحتياج لتلك القرى.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، فى بيان صحفى اليوم، إن المرحلة الأولى بالمشروع تشمل تطوير 5 قرى وهى قرية ( الشركة 55 ) بمركز الخارجة وعزب القصر بمركز الداخلة، وعمر بن الخطاب بمركز الفرافرة، و عين عيش بمركز بلاط، والقرية الثانية بدرب الأربعين بمركز باريس.

وكشف "الزملوط"، إنشاء محطات مياه شرب وتوصيل الصرف الصحى ورصف طرق داخلية، وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر لتوفير فرص عمل لأبناء القرية، وذلك بالتعاون مع جمعيات تنمية المجتمع المحلى بكل قرية.


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