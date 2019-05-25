عامل أفريقى يقتل صديقه بـ"مفك" داخل مصنع كراسى فى مدينة بدر

كتب أحمد حسنى

أقدم عامل يحمل جنسية دولة أفريقية، على قتل زميله طعنا بمفك داخل مصنع كراسى بمدينة بدر، بسبب خلافات العمل بينهما.

ترجع الواقعة لتلقى قسم شرطة بدر، بلاغاً من مستشفى بدر العام، يفيد بوفاة عامل بمصنع كراسى كائن بدائرة القسم، یحمل جنسیة إحدى الدول الأفریقیة، بعد إصابته بجرح نافذ بالصدر، وبسؤال العاملين بالمصنع، ذكروا أن مشاجرة نشبت بین المجنى علیه وعامل آخر، -یحمل ذات الجنسیة- لخلافات على العمل فيما بينهما، قام على إثرھا الأخیر بطعنه بمفك كان بحوزته، فأحدث إصابته التى أودت بحیاته وفر هارباُ.

وانتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وتم تشكیل فریق بحث جنائى، أسفرت جھوده عن ضبط المتھم، وبمواجھته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن الأداة المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة.