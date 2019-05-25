عاطل بولاق يعترف بقتل مسنة: فشلت فى سرقتها

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطل تم القبض عليه، لاتهامه بقتل ربة منزل ببولاق الدكرور، أنه تسلل لغرفة الضحية لسرقتها، إلا أنه فوجئ بشعورها به، مما دفعه لتسديد الطعنات لها.

وأضاف المتهم البالغ من العمر 36 عاما، أن الضحية أصابته بخدوش بوجهه خلال مقاومتها له، وأكد أنه لم يتمكن من سرقة أى متعلقات خاصة بها، حيث اضطر للهرب خشية افتضاح أمره.

واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل تبلغ من العمر 72 عاما، داخل مسكنها، مصابة بعدة طعنات بأنحاء جسدها.

وبإجراء التحريات، تبين للمقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، أن عاطل من جيران الضحية وراء ارتكاب الجريمة، بدافع السرقة.

وبإعداد كمين للمتهم، تمكن النقباء أيمن سكورى، وكريم عبد الرازق، وأحمد مندور من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف أمام العقيد محمد الشاذلى مفتش مباحث غرب الجيزة، بارتكاب الجريمة، لمحاولته سرقة المجنى عليها، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.