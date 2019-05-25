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السبت، 25 مايو 2019 11:48 ص
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ضبط 66 بندقية وتنفيذ 75 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

السبت، 25 مايو 2019 11:45 ص
ضبط 66 بندقية وتنفيذ 75 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة سلاح ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزي السلاح والهاربين من الأحكام القضائية.

ونجحت جهود الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم في ضبط "198 قطعة سلاح ناري بينها 66 بندقية، 244 قضية مخدرات، 280 دراجة نارية مخالفة، 25692 مخالفة مرورية، 537 مخالفة مرافق، 35 قضية مصنفات وتنفيذ 75774 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 


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