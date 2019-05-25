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السبت، 25 مايو 2019 08:48 ص
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ضبط 17 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بالقاهرة

السبت، 25 مايو 2019 08:40 ص
ضبط 17 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بالقاهرة حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملاتها المرورية الموسعة، لرصد المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كل الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.
 
أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور القاهرة خلال الـ24 ساعة الماضية عن رصد 17 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدمها فى العمليات الإرهابية، منها 9 سيارات تم تسليمها لمالكها و3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 5 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

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