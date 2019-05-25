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صور.. 1653 كشف بقافلة جاليا المجانية ببلقاس الدقهلية

السبت، 25 مايو 2019 08:33 م
صور.. 1653 كشف بقافلة جاليا المجانية ببلقاس الدقهلية قافلة طبية
الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز
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نظمت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية قافلة طبية مجانية بقرية جاليا التابعة لمركز بلقاس استمرت على مدى يومين.

شاركت فيها 9 عيادات شملت مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى معمل تحاليل، وإدخال جهاز الأشعة العادية بجانب الأشعة التليفزيونية بصفة دائمة كخدمة إضافية بالقوافل العلاجية.

وصرح الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بأن الفريق الطبي بالقافلة قد قام بإجراء الكشف على 1653مترددا شملت أقسام: باطنة 570، أطفال 210، أنف وأذن 189، جراحة 97، تنظيم أسرة ونسا143، جلدية 205، أسنان 153، معمل الدم 222، معمل الطفيليات 89، موجات صوتية وعادية 100، كشف مبكر عن الضغط والسكر 115، كما تم إحالة 41 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج ،وصرف علاج على نفقة الدولة لستة مرضى . 

ومن جانبه أكد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية في مختلف مراكز ومدن المحافظة والوصول بالخدمه الطبية والرعاية الصحيه إلى المواطنين في أماكن إقامتهم لتخفيف الأعباء الصحية والمالية.

 

 

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