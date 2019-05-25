سوبر كورة
Ads
الأحد، 26 مايو 2019 12:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. "ويطعمون الطعام".. حملة شبابية تطوعية لإطعام وكساء الفقراء بالشرقية

السبت، 25 مايو 2019 11:14 م
صور.. "ويطعمون الطعام".. حملة شبابية تطوعية لإطعام وكساء الفقراء بالشرقية جانب من الحملة
الشرقية – إيمان مهنى
إضافة تعليق

بشعار "ليس بينا فقير" يواصل شباب متطوعين من قرية جزيرة أبو العمرو  بأبوكبير حملتهم لتوفير المستلزمات الغذائية للأسر المستحقة بالقرية والقرى المجاورة، طوال شهر رمضان، و حيث بدأوا العشر الأواخر من الشهر الكريم بجانب نشاطهم المعتاد توزيع ملابس العيد للمستحقين، بالإضافة تنظيم مسابقات دينية بالمساجد عقب صلاة التراويح .

ويقول أسامة صالح، أحد الشباب المتطوعين أنهم مجموعة شباب كونوا مبادرة شبابية بعنوان  و "يطعمون الطعام" قبل شهرين، تزامنا مع دعوة الرئيس السيسي لتوفير حياه كريمة، التي توفير احتياجات 200 أسرة، ومع بداية شهر رمضان قررنا في التوسع في النشاط لمساعدة القرى القريبة منا .

وأضاف لـ "اليوم السابع"،  أنهم كل يوم جمعة يقيمون بشراء كميات من الخضار والفاكهة اللازمة، من خلال تبرعات القادرين من أهل القرية، و يتجمع المتطوعين وهم من أعمار مختلفة  "أطفال وشباب وكبار السن" فى تعبئة الأكياس ويتم توزيعها ليلا على الأسر المستحقة، لافتا إلى أنه يعد ذلك وفق كشوف تم إعدادها بمعرفة لجنة الاستكشاف للحالات المستحقة ووتهدف الحملة لتدعيم وترسيخ قيم العمل التطوعى بين الأطفال والشباب .

 

الحملة التطوعيه (1)

الحملة التطوعية

 

الحملة التطوعيه (2)
الحملة التطوعية

 

الحملة التطوعيه (3)
الحملة التطوعية

 

الحملة التطوعيه (4)
الحملة التطوعية

 

الحملة التطوعيه (5)
الحملة التطوعية

 

الحملة التطوعيه (6)
الحملة التطوعية

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

مجموعة من الشباب يلتقطون صوراً تذكارية مع متطوعى تذكرتى بالمركز الأوليمبى

الشباب المتطوعون فى تذكرتى: ترحيب جماهيرى بسهولة حجز التذاكر

صور.. شباب متطوعون يوزعون وجبة إفطار على ركاب القطارات بمحطة الفشن

عمل تطوعى

حياه كريمه

اخبار الشرقية

يطعمون الطعام


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كاميرا سوبر كورة تسجل آخر مران لفريق نهضة بركان × 30 ثانية

كاميرا سوبر كورة تسجل آخر مران لفريق نهضة بركان × 30 ثانية

هل تعرض حساب محمود تريزيجيه للقرصنة على تويتر؟ .. صور

هل تعرض حساب محمود تريزيجيه للقرصنة على تويتر؟ .. صور

كنت مجرما.. قصة "عنتر" سجين عايز يربى عياله: أقاربى استولوا على ميراثى ورمونى

كنت مجرما.. قصة "عنتر" سجين عايز يربى عياله: أقاربى استولوا على ميراثى ورمونى

هدف لا ينسى .. زيدان يسجل صاروخا فى مرمى الكاميرون بأمم أفريقيا

هدف لا ينسى .. زيدان يسجل صاروخا فى مرمى الكاميرون بأمم أفريقيا

أرقص غضب عنى.. أمراض من أعراضها الرقص.. "سيدنهام" مرض عصبى يسبب حركات لا إرادية.. "الكنع" تقلصات عضلية ورعشة غصب عنك.. و"هنتنجتون" وراثى يسبب تغييرا فى الدماغ وتشنجات غير طبيعية

أرقص غضب عنى.. أمراض من أعراضها الرقص.. "سيدنهام" مرض عصبى يسبب حركات لا إرادية.. "الكنع" تقلصات عضلية ورعشة غصب عنك.. و"هنتنجتون" وراثى يسبب تغييرا فى الدماغ وتشنجات غير طبيعية

صور.. "العالم هذا المساء".. الملك سلمان يصل مكة لقضاء العشر الأواخر من رمضان بجوار المسجد الحرام.. روسيا تدشن كاسحة جليد نووية لزيادة الملاحة بالقطب الشمالى.. أعمال عنف فى كشمير بعد مقتل مسلح على صلة بالقاعدة

صور.. "العالم هذا المساء".. الملك سلمان يصل مكة لقضاء العشر الأواخر من رمضان بجوار المسجد الحرام.. روسيا تدشن كاسحة جليد نووية لزيادة الملاحة بالقطب الشمالى.. أعمال عنف فى كشمير بعد مقتل مسلح على صلة بالقاعدة

الرجوع الى أعلى الصفحة