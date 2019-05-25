صور.. "ويطعمون الطعام".. حملة شبابية تطوعية لإطعام وكساء الفقراء بالشرقية

الشرقية – إيمان مهنى

بشعار "ليس بينا فقير" يواصل شباب متطوعين من قرية جزيرة أبو العمرو بأبوكبير حملتهم لتوفير المستلزمات الغذائية للأسر المستحقة بالقرية والقرى المجاورة، طوال شهر رمضان، و حيث بدأوا العشر الأواخر من الشهر الكريم بجانب نشاطهم المعتاد توزيع ملابس العيد للمستحقين، بالإضافة تنظيم مسابقات دينية بالمساجد عقب صلاة التراويح .

ويقول أسامة صالح، أحد الشباب المتطوعين أنهم مجموعة شباب كونوا مبادرة شبابية بعنوان و "يطعمون الطعام" قبل شهرين، تزامنا مع دعوة الرئيس السيسي لتوفير حياه كريمة، التي توفير احتياجات 200 أسرة، ومع بداية شهر رمضان قررنا في التوسع في النشاط لمساعدة القرى القريبة منا .

وأضاف لـ "اليوم السابع"، أنهم كل يوم جمعة يقيمون بشراء كميات من الخضار والفاكهة اللازمة، من خلال تبرعات القادرين من أهل القرية، و يتجمع المتطوعين وهم من أعمار مختلفة "أطفال وشباب وكبار السن" فى تعبئة الأكياس ويتم توزيعها ليلا على الأسر المستحقة، لافتا إلى أنه يعد ذلك وفق كشوف تم إعدادها بمعرفة لجنة الاستكشاف للحالات المستحقة ووتهدف الحملة لتدعيم وترسيخ قيم العمل التطوعى بين الأطفال والشباب .

الحملة التطوعية



الحملة التطوعية



الحملة التطوعية



الحملة التطوعية



الحملة التطوعية