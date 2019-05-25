صور.. "مسرح الشارع" أنشطة رمضانية لمواجهة الزيادة السكانية

فى اطار فعاليات تنفيذ برنامج 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية بين أسر برنامج تكافُل تم البدء فى استخدام آليات فنية متمثلة فى "مسرح الشارع" خلال أيام وليالى شهر رمضان للتوعية بالقضية السكانية وذلك على مستوى محافظات المشروع كجزء من التوعية المجتمعية التى يعتمد عليها البرنامج.

وسيتم تنفيذ 20 عرضًا على مستوى 20 مركزًا بمحافظات المشروع العشر على ان تقدم العروض بالمراكز الأكثر كثافة سكانية والمستهدفة من البرنامج خاصة مع التقدم الذى يجده البرنامج حيث تم تنفيذ 946 الف 111 زيارة طرق ابواب خلال الفترة من يناير إلى إبريل 2019 و تحويل 141 ألف و300 سيدة للوحدات الصحية وعيادات 2 كفاية لتلقى خدمات تنظيم الاسرة بالمجان.

ومن جانبها أوضحت رنده فارس منسق برامج السكان والتطوع ومشروع 2 كفاية أن العروض تجوب محافظات المشروع فى الفترة من 24 مايو وحتى 21 من يونيو القادم حيث سيتم تنفيذ العروض بواقع عرضين لكل محافظة وستحمل العروض عنوان 2 كفاية حيث ستتناول الشخصيات به تقديم قصة انسانية تعمل على تصحيح اهم المفاهيم الاجتماعية الخاطئة فى اطار كوميدى خفيف جذاب وستتم العروض فى قلب القرى التى يعمل بها المشروع.

ومن المقرر أن يسبق العرض المسرحى عرض تنوره لجذب انتباه الجمهور وحشده وسيقدم العروض طلبة من المعهد العالى للفنون المسرحية ووزارة الثقافة.

وأضافت رنده فارس، أن العروض ستجوب محافظات "البحيرة – الجيزة – الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان" حيث يُنفَّذ المشروع فى 2257 قرية داخل 119 مركز وقد تم تحديد المراكز المستهدفة وستنطلق العروض على التوالى من محافظة اسوان حيث ستنفذ بمركزى اسوان ودراو يليها محافظة الاقصر حيث ستنفذ بمركزى الاقصر وارمنت يليها محافظة قنا بمركزى الوقف وقنا ثم محافظة سوهاج بمركزى جرجا والمنشاة ثم محافظة اسيوط بمركزى اسيوط ومنفلوط يليها محافظة المنيا بمغاغة وبنى مزار يليها محافظة بنى سويف باهناسيا وببا ثم محافظة الفيوم بمركزى الفيوم وسنورس ثم محافظة البحيرة بايتاى البارود وكوم حمادة نهاية بمحافظة الجيزة والتى ستقدم بها العروض بمركزى العمرانية والوراق.

يذكر أن برنامج 2 كفاية يستهدف رفع وعى الأسر المستهدفة بمفهوم الأسرة الصغيرة حيث يستهدف الحد من الزيادة السكانية بين 1,148,861 أسرة مستفيدة من برنامج تكافُل، والارتقاء بالخصائص السكانية لها، ويتم ذلك يتم بالتعاون مع 92 جمعيه أهلية وبتمويل يصل إلى 100 مليون جنية فى المحافظات العشر الأكثر فقرا والأعلى خصوبة اضافة الى دوره فى تنمية الكوادر البشرية العاملة فى مجال تنظيم الأسرة على مستوى نطاق التنفيذ و تنفيذ حملات توعية محلية وقومية مع رفع كفاءة عيادات تنظيم الأسرة التابعة للجمعيات الأهلية لتقديم خدمة متميزة.