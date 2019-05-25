صور.. محافظ بورسعيد: انتهاء أعمال رصف وتطوير المحاور المرورية الرئيسية

بورسعيد - السيد فلاح

تتواصل أعمال رصف وتطوير المحاور الرئيسية ببورسعيد وذلك فى اطار خطة المحافظة الشاملة للرصف والتجميل، حيث انتهت أعمال تطوير محاور مصطفى كامل وصلاح سالم فى القطاعات الواقعه بحى الشرق والتى تربط بين الحركة المرورية للمتجهين من محور محمد على إلى حى الشرق مرورًا بحديقة الفرما ومحطة السكه الحديد وميدان الرئيس الراحل أنور السادات وأبواب 10 و21 وحتى مبنى التحركات لهيئة قناة السويس القبه غربًا، ومسجد الرحمة وشارع أوجينا شمالًا.

كما انتهت أعمال رصف محور 23 يوليو ، وامتداد الثلاثينى فى القطاعات الواقعة بحى المناخ فى محيط استاد المصرى ومستشفيات المصح البحرى والنساء التخصصى والحميات ومسجد مريم ، وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، أن الأسابيع المقبلة ستشهد طفرة جمالية فى جميع محاور بورسعيد المروريه الرئيسية والشوارع الفرعية والميادين وذلك لاستعادة الوجه الحضارى لمدينة بورسعيد أمام آلالاف من ضيوفها والذين سيستمتعون بأجواء بورسعيد وجمالها ونظافتها وشاطئها الهادئ بالموسم الصيفى الجديد.