صور.. محافظ البحيرة يكرم عمال النظافة فى حفل الإفطار السنوى بنادى دمنهور

شهد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة يرافقة الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ حفل الإفطار السنوى الذى نظمته المحافظة بنادى دمنهور الرياضى بحضور اكثر من 500 عامل من عمال النظافة والعاملين بالوحدات المحلية والديوان العام .

وأعرب محافظ البحيرة عن سعادته بتواجده بين العاملين بقطاع النظافة وتناوله وجبة الإفطار معهم لكونهم ركيزة أساسية في المجتمع وعرفانا بدورهم البارز والمسئولية الكبيرة التي تقع على عاتقهم فى الحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى لشوارع المحافظة.

وعقب تناول الإفطار شهد محافظ البحيرة الأمسية الدينية التي بدأت بالسلام الوطني الجمهوري وآيات من الذكر الحكيم وكلمة لممثل الأوقاف تحدث فيها عن فضل شهر رمضان الكريم وفيوضات الرحمة التي يمن بها الله على عباده في هذه الايام.

ثم قام محافظ البحيرة بتكريم عدد من العاملين بقطاع النظافة بمدن ومراكز المحافظة وتم منحهم شهادات تقدير لجهودهم الملموسة في الإرتقاء بمنظومة النظافة.

شارك حفل الإفطار المهندس عبد الرحمن الشهاوي السكرتير العام للمحافظة والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام المساعد والعقيد محمد شرف المستشار العسكرى للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات الخدمية ومديرى العموم والإدارات بديوان عام المحافظة.