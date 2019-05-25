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صور.. مالطا تنقذ عشرات المهاجرين بينهم أطفال ورضع قرب سواحلها

السبت، 25 مايو 2019 09:01 ص
صور.. مالطا تنقذ عشرات المهاجرين بينهم أطفال ورضع قرب سواحلها مالطا تنقذ عشرات المهاجرين
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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تمكنت القوات المسلحة فى مالطا من إنقاذ عشرات المهاجرين قرب سواحل ميناء مارسامكست.

يذكرأن ،الجيش في مالطا أنقذ مجموعة من 85 مهاجرا أوائل الشهر الجارى، وقادت مالطة جهود الاتحاد الأوروبي لتوزيع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط بين عدة دول أعضاء في التكتل بعد أن رفضت إيطاليا السماح لسفن الإنقاذ بدخول موانيها.

وأشاد ديمتريس أفراموبولوس مفوض الاتحاد الأوروبى لشؤون الهجرة  بتعامل الجزيرة مع الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط.

أطفال ونساء
أطفال ونساء

 

انقاذ رضيع
انقاذ رضيع

 

انقاذ مهاجرين بالقرب من سواحل مالطا
انقاذ مهاجرين بالقرب من سواحل مالطا

 

انقاذ مهاجرين على سواحل مالطا
انقاذ مهاجرين على سواحل مالطا

 

انقاذ مهاجرين
انقاذ مهاجرين

 

جانب من إنقاذ المهاجرين
جانب من إنقاذ المهاجرين

 

طفلة مهاجرة
طفلة مهاجرة

 

عمليات إنقاذ المهاجرين
عمليات إنقاذ المهاجرين

 

مالطا تنقذ عشرات المهاجرين
مالطا تنقذ عشرات المهاجرين

 

مهاجرين
مهاجرين

 


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