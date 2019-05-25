صور..قمص يضع عمامة شيخ فوق عمامته ويشكل علم مصر بأمسية رمضانية

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ برئاسة الدكتور عزت محروس، أمسية رمضانية تحت عنوان "أنا منك وانت مني" للتسامح والتعايش السلمى وقبول الأخر، حيث وضع القمص ياكوس أسعد عمامة الشيخ شعيب صقر فوق عمامته وشكل علم مصر كرمز للوطنية.

جاء ذلك بقاعة مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، وبحضور عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للشباب، والقمص ياكوبوس أسعد، والشيخ شعيب صقر، عضوى بيت العائلة بكفرالشيخ، ومحمد خليل مدير إدارة التعليم المدنى بالمديرية، وطلائع مركز الشباب.

وقال القمص ياكوبوس أسعد عضو بيت العائلة بكفرالشيخ، أن جميع الأديان السماوية تحث على السلام ولا توجد آية واحدة فقط فى القرآن أو الإنجيل أو التوراة تدعو لسفك الدماء، وثوابت الدين وكل ألفاظ الكتاب السماوى تهدى للصراط المستقيم.

وتابع أتمنى العام كله أن يصبح رمضان، لأن له روائح دينية خاصة مليئة بالإنسانية والرحمة، وأتمنى أن نعيش مشاعر رمضان طوال العام، وللعلم نحن افتتحنا بيت العائلة بكفرالشيخ منذ عامين ونحمد الله أننا حتى الآن لم نجد أى مشكلة واجهتنا بين المسلمين والأقباط، وأقول نصيحة للجميع أن أعقد المشاكل تحل حينما تضعها بين يدى الله.

وخلال كلمته قام، القمص ياكوبوس، بخلع عمامته السوداء، مطالبا الشيخ شعيب صقر، بخلع عمامته، ثم وضعهم فوق بعض ليشكلوا لون العلم المصرى، قائلا، مهما فعلوا بنا من إرهاب ومؤامرات ستظل مصر موحدة بشعبها لن يخترقها أحد.

ومن جانبه أكد الشيخ شعيب صقر، عضو بيت العائلة بكفرالشيخ، أن المصدر الإلهى لجميع الأديان السماوية واحد وهو الله سبحانه وتعالي، ولذا أمرنا الله أن ندعو إلى كلمة سواء بيننا وبين الأخر، ولم يأمرنا الله بنشر الإسلام بحد السيف، وإنما انتشر بأخلاق المسلمين، مشيرا إلى أن جميع العبادات، لابد أن يكون لها مردود إيجابية على الفرد، ونتخذ من النبى محمد صلى الله عليه وسلم قدوة لنا والذى كان أخلاقا تمشى على الأرض، مطالبا، الطلائع الصغار بأن يحتذوا بالنبى والصحابة والتابعين، وأن تفوقهم الدنيوى يكون الهدف منه ابتغاء مرضاة الله.



