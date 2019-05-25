صور.. السيول تكشف كميات جديدة من الألغام الحوثية باليمن

كتبت إيمان حنا

تواصل الميليشيات الحوثية جرائمها بحق المدنيين وانتهاك القوانين الدولية الانسانية؛ حيث كشفت سيول الأودية الناتجة عن الأمطار في منطقة البقع عن كم هائل من الألغام الأرضية التي زرعتها الميليشيا الحوثية، ضاربة عرض الحائط بكل الأعراف الدولية الداعية إلى حماية المدنيين ومصادر رزقهم.