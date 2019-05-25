صور.. السيول تكشف كميات جديدة من الألغام الحوثية باليمن

تواصل الميليشيات الحوثية جرائمها بحق المدنيين وانتهاك القوانين الدولية الانسانية؛ حيث كشفت سيول الأودية الناتجة عن الأمطار في منطقة البقع عن كم هائل من الألغام الأرضية التي زرعتها الميليشيا الحوثية، ضاربة عرض الحائط بكل الأعراف الدولية الداعية إلى حماية المدنيين ومصادر رزقهم.
الغام
وبحسب المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية فإن الفرق الهندسية في المنطقة السادسة مدعومة بالإسناد الهندسي لقوات التحالف العربى، قامت بنزع كميات كبيرة من الالغام في تلك المناطق.
لغم حوثى
لغم
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