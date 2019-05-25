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صحيفة جزائرية: لم يتم إيداع أى ملف ترشح للرئاسة لدى المجلس الدستوري

السبت، 25 مايو 2019 04:10 م
صحيفة جزائرية: لم يتم إيداع أى ملف ترشح للرئاسة لدى المجلس الدستوري رئيس الجزائر المؤقت
كتبت – هناء أبو العز
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أكد موقع جريدة "T S A" الجزائرى، أنه بالرغم من  وجود ساعات قليلة تفصل الجزائر  عن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح لرئاسيات 4 يونيه، على مستوى المجلس الدستوري، إلا  أنه لم يتم إيداع أى ملف حتى الآن.
 
وحسب مصدر صرح للجريدة الجزائرية،  فقد حضرت إدارة المجلس الدستوري نفسها لهذه العملية، غير أنه لم يتقدم أى مرشح لإيداع ملفه، وقد اتصل بعض من أظهروا نيتهم في الترشح بالمجلس لمعرفة الموعد النهائي ولكن دون أي متابعة للقضية.
 
ووفقا لقانون الانتخابات لسنة 2016، تنتهي الآجال اليوم السبت 25 مايو، فى الساعة 12 صباحًا،  فبناء على تاريخ نشر مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة في الجريدة الرسمية والذي كان  بتاريخ 10 ابريل 2019 وبما ان القانون العضوي المتعلق بالانتخابات يحدد في المادة 140 منه بان الترشيحات تودع في مهلة 45 يوما من هذا الإعلان، فبالتالي أجال إيداع الترشيحات ستكون يوم 25 مايو الجاري.
 
ومع انقضاء أجال إيداع ملفات الترشح للرئسيات القادمة يتوقع ملاحظون الذهاب لتأجيل الاستحقاقات المقررة في الرابع يونيه القادم وتبقى فرضية التأجيل قائمة وفق ما يؤكده السياسيون والنخبة أيضا لاملاءات فرضها رفض الحراك لإجرائها في هذا الموعد.
 

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