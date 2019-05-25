شرطة طوكيو تعزز انتشارها الأمنى استعدادا لزيارة الرئيس الأمريكى

أ ش أ

عززت شرطة العاصمة اليابانية طوكيو تواجدها الأمنى فى إطار الاستعدادات لزيارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الذى من المتوقع أن يصل إلى البلاد اليوم فى زيارة رسمية تستغرق 4 أيام.

وقالت شرطة طوكيو - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم السبت - إنها حشدت 25 ألف ضابط ووضعت العاصمة تحت الحماية على مدار اليوم، وذكرت الإذاعة اليابانية، أنه تم نشر مركبات تابعة للشرطة وضباط فى الشوارع المحيطة بالحى الذى تتواجد فيه السفارة الأمريكية.

وأشارت إلى أنه تم إقامة نقاط تفتيش عند عدة أماكن، من بينها المواقع التى من المتوقع أن يزورها الرئيس الأمريكى، كما تم وضع حواجز معدنية على مفترق الطرق لمنع دخول السيارات.

ومن المتوقع أن يناقش الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بعد غد (الاثنين) مع رئيس الوزراء شينزو آبى، قضية كوريا الشمالية والقضايا المتعلقة بالأمن واتفاق التجارة الثنائية، كما من المتوقع أيضا أن يجرى الزعيمان محادثات حول العلاقات مع إيران عقب تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران بفرض عقوبات اقتصادية أمريكية على إيران.

وسيجتمع الرئيس الأمريكى خلال زيارته بالإمبراطور والإمبراطورة الجديدين ليصبح بذلك أول رئيس دولة أجنبية يلتقى بهما، ومن المقرر أن يشاهد الرئيس الأمريكى ورئيس الوزراء اليابانى مباراة سومو وسيلعب الزعيمان الجولف.