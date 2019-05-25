سوبر كورة
Ads
السبت، 25 مايو 2019 02:48 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سمسار يقود المتهمين بقتل طبيب لسرقته ببولاق الدكرور

السبت، 25 مايو 2019 01:58 م
سمسار يقود المتهمين بقتل طبيب لسرقته ببولاق الدكرور جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تورط سمسار وعاملين فى قتل طبيب يحمل جنسية دولة عربية ببولاق الدكرور، وأكدت التحريات أن الدافع وراء قتله سرقته، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، فتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

 

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغًا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بمنطقة فيصل.

 

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة طبيب يحمل جنسية دولة عربية، وكشفت مناظرة الجثة أن الضحية تعرض للخنق، وتبين وجود آثار بعثرة بمحتويات الشقة

وكشفت تحريات المقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث بولاق الدكرور، والنقباء أيمن سكورى، وكريم عبد الرازق، وأحمد مندور، أن سمسار وعاملين وراء ارتكاب الجريمة، حيث ساعد المتهم الأول المجنى عليه فى شراء الشقة، ولعلمه باحتفاظه بمبلغ مالى بشقته، قرر سرقته، فاستعان بالمتهمين، وخنقوا الضحية، أثناء السرقة، واستولوا على مبلغ مالى وفروا هاربين.

وبإعداد كمين للمتهمين، بإشراف العقيد محمد الشاذلى مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم هشام بهجت، وكيل فرقة المباحث الجنائية، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق..

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

فحص كاميرات المراقبة لكشف غموض مقتل ربة منزل فى بولاق الدكرور

الكاميرات أداة الأمن فى كشف غموض مقتل طبيب بولاق الدكرور.. تعرف على التفاصيل

قتل طبيب

بولاق الدكرور

سرقة

امن الجيزة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الرجوع الى أعلى الصفحة