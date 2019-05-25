سمسار يقود المتهمين بقتل طبيب لسرقته ببولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تورط سمسار وعاملين فى قتل طبيب يحمل جنسية دولة عربية ببولاق الدكرور، وأكدت التحريات أن الدافع وراء قتله سرقته، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، فتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغًا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بمنطقة فيصل.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة طبيب يحمل جنسية دولة عربية، وكشفت مناظرة الجثة أن الضحية تعرض للخنق، وتبين وجود آثار بعثرة بمحتويات الشقة

وكشفت تحريات المقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث بولاق الدكرور، والنقباء أيمن سكورى، وكريم عبد الرازق، وأحمد مندور، أن سمسار وعاملين وراء ارتكاب الجريمة، حيث ساعد المتهم الأول المجنى عليه فى شراء الشقة، ولعلمه باحتفاظه بمبلغ مالى بشقته، قرر سرقته، فاستعان بالمتهمين، وخنقوا الضحية، أثناء السرقة، واستولوا على مبلغ مالى وفروا هاربين.

وبإعداد كمين للمتهمين، بإشراف العقيد محمد الشاذلى مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم هشام بهجت، وكيل فرقة المباحث الجنائية، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق..