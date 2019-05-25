سقوط 29 تاجر مخدرات في قبضة مباحث الجيزة

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على 29 متهما لاتجارهم بالمواد المخدرة، خلال حملة أمنية، وبحوزتهم 1610 جرام حشيش، و 371 قرص مخدر، و 237 جرام هيروين، و 120 جرام فودو، و 150 جرام أفيون.
كما أسفرت الحملة التي استهدفت عدة بؤر إجرامية بأنحاء المحافظة، عن ضبط 6 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة، اعترفوا بحيازتها بقصد الدفاع.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.
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