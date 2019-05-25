سقوط 29 تاجر مخدرات في قبضة مباحث الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على 29 متهما لاتجارهم بالمواد المخدرة، خلال حملة أمنية، وبحوزتهم 1610 جرام حشيش، و 371 قرص مخدر، و 237 جرام هيروين، و 120 جرام فودو، و 150 جرام أفيون.

كما أسفرت الحملة التي استهدفت عدة بؤر إجرامية بأنحاء المحافظة، عن ضبط 6 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة، اعترفوا بحيازتها بقصد الدفاع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.