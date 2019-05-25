سوبر كورة
Ads
السبت، 25 مايو 2019 11:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط 29 تاجر مخدرات في قبضة مباحث الجيزة

السبت، 25 مايو 2019 10:33 ص
سقوط 29 تاجر مخدرات في قبضة مباحث الجيزة مخدرات - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على 29 متهما لاتجارهم بالمواد المخدرة، خلال حملة أمنية، وبحوزتهم 1610 جرام حشيش، و 371 قرص مخدر، و 237 جرام هيروين، و 120 جرام فودو، و 150 جرام أفيون.

كما أسفرت الحملة التي استهدفت عدة بؤر إجرامية بأنحاء المحافظة، عن ضبط 6 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة، اعترفوا بحيازتها بقصد الدفاع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة

القبض على 25 تاجر مخدرات وأسلحة فى حملة أمنية بكفر شكر وشبين القناطر

القبض على عاطلين وبحوزتهم سلاح نارى ومواد مخدره بالمحلة

ضبط عنصر إجرامى بحوزته أسلحة نارية وذخيرة ومخدرات بمطروح

القضاء على سوق الكيف فى رمضان.. ضبط 43 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

حملة أمنية

اسلحة نارية

مواد مخدرة

أمن الجيزة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الرجوع الى أعلى الصفحة