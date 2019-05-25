رئيس زيمبابوى فى "يوم أفريقيا": يجب أن نعمل من أجل مستقبل مشرق للقارة

كتبت – هناء أبو العز

قال إميرسون مانجاجوا، رئيس دولة زيمبابوى، إن يوم أفريقيا يمثل دعوة للاحتفال بقيم الإخوة والتآخى والوحدة عبر قارتنا العظيمة، مشيرًا إلى أن كل أمة تكافح من أجل حريتها وسيادتها.

وأضاف مانجاجوا، فى كلمته التى نشرها على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى"تويتر": يجب علينا الآن أن نعمل معًا لبناء مستقبل أكثر إشراقا من التقدم والرخاء للجميع.

يذكر أن الاحتفال بيوم إفريقيا يستمر فى إفريقيا وحول العالم، فى 25 مايو، وفى بعض الحالات يمكن تمديد فترات الاحتفالات هذه على مدار أيام أو أسابيع، يتم تحديد المواضيع ليوم أفريقيا كل عام.

ويوم أفريقيا هو الذكرى السنوية لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية فى 25 مايو 1963، حيث ووقعت 32 دولة أفريقية مستقلة فى ذلك اليوم الميثاق التأسيسى فى أديس أبابا بإثيوبيا، وفى عام 2002، أصبحت منظمة الوحدة الأفريقية تعرف باسم الاتحاد الأفريقي.

ويحتفل بيوم أفريقيا فى جميع أنحاء العالم.