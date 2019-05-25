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دلع جسمك ..زيت الصنوبر يعالج الالتهابات ويسكن الألم

السبت، 25 مايو 2019 04:00 م
دلع جسمك ..زيت الصنوبر يعالج الالتهابات ويسكن الألم الصنوبر-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى
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يعتبر زيت الصنوبر من أفضل الزيوت الطبيعية التى تستخدم فى علاج العديد من الأمراض والالتهابات ومضاد قوى للبكتيريا والجراثيم، نظرا لاحتوائه على بعض الخصائص والفيتامينات الهامة لصحة الجسم .

 وضمن سلسلة موضوعات دلع جسمك يقدم "اليوم السابع" فوائد زيت الصنوبر وفقا لما ذكره موقع naturalfoodseries

زيت الصنوبر

زيت الصنوبر


 

1:يحتوى زيت الصنوبر على بعض العناصر والفيتامينات التى تعالج التهابات المفاصل وتسكن الألم الناتج عنها.

2: تساعد على منع الامراض الجلدية بما فى ذلك حب الشباب والاكزيما وتمنع تكاثر البكتيريا والفطريات والفيروسات التى تسبب العدوى.

3:يمد الجسم بالنشاط والحيوية ويساعد على زيادة التركيز وتعزيز صحة الجهازالعصبى، وذلك لاحتوائه على نسبة كبيرة من الخصائص الهامة لصحة العقل.

4:يحتوى زيت الصنوبر على بعض الخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز التنفسى وعلاج مشاكل الرئتين وعلاج التهاب الجيوب الانفية.

صنوبر

صنوبر
 

 

5:يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وطرد السموم والجراثيم والحفاظ على صحة الجهاز المناعى وحمايته من الأمراض.

6:يعزز صحة العيون ويحميها من مشاكل الرؤية ويحافظ على صحتها.

7:يعالج الصداع ويحسن المزاج العام ويحد من الشعور بالتوتر والضغط العصبى.

 


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زيت الصنوبر

دلع جسمك

فوائد زيت الصنوبر

الصنوبر

فوائد الصنوبر


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