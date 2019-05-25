دلع جسمك ..زيت الصنوبر يعالج الالتهابات ويسكن الألم

يعتبر زيت الصنوبر من أفضل الزيوت الطبيعية التى تستخدم فى علاج العديد من الأمراض والالتهابات ومضاد قوى للبكتيريا والجراثيم، نظرا لاحتوائه على بعض الخصائص والفيتامينات الهامة لصحة الجسم .
وضمن سلسلة موضوعات دلع جسمك يقدم "اليوم السابع" فوائد زيت الصنوبر وفقا لما ذكره موقع naturalfoodseries
زيت الصنوبر
1:يحتوى زيت الصنوبر على بعض العناصر والفيتامينات التى تعالج التهابات المفاصل وتسكن الألم الناتج عنها.
2: تساعد على منع الامراض الجلدية بما فى ذلك حب الشباب والاكزيما وتمنع تكاثر البكتيريا والفطريات والفيروسات التى تسبب العدوى.
3:يمد الجسم بالنشاط والحيوية ويساعد على زيادة التركيز وتعزيز صحة الجهازالعصبى، وذلك لاحتوائه على نسبة كبيرة من الخصائص الهامة لصحة العقل.
4:يحتوى زيت الصنوبر على بعض الخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز التنفسى وعلاج مشاكل الرئتين وعلاج التهاب الجيوب الانفية.
صنوبر
5:يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وطرد السموم والجراثيم والحفاظ على صحة الجهاز المناعى وحمايته من الأمراض.
6:يعزز صحة العيون ويحميها من مشاكل الرؤية ويحافظ على صحتها.
7:يعالج الصداع ويحسن المزاج العام ويحد من الشعور بالتوتر والضغط العصبى.
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