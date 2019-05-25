خليك نشيط في الصيام ..نصائح للتخلص من الكسل في نهار رمضان

فاطمة ياسر

كثيرمن الصائمين يشعرون بالكسل والتعب والارهاق، وهذا يرجع لقلة نسبة السوائل داخل الجسم نتيجة للصيام، وخلال هذا التقرير نتعرف علي أهم النصائح الهامة للحد من الشعور بالخمول والكسل أثناء نهار رمضان، وذلك وفقا لموقع " Brightside"

الشعور بالكسل والاجهاد خلال الصيام يرجع لاتباع أنظمة غذائية غير صحية، مع عدم تعويض الجسم بالسوائل الصحية التي يحتاجها بشكل كبير بعد عدد ساعات الصيام الطويلة وهناك بعض النصائح التي يجب الاهتمام بها لتجنب الشعور بالكسل واستبداله بالنشاط خلال الصيام والحر، ومنها التالي :

-السوائل لها فعالية السحر في تنشيط خلايا الجسم، ولذا عليك تناول العصائر الطبيعية غير المحلاه بالسكر، مع ضرورة تناول 2 لتر من الماء في الفترة بين الافطار إلي السحور، واستبدل المشروبات التي تحتوي علي الكافيين بمشروبات الاعشاب الطبيعية كالينسون والنعناع والبردقوش.

-بعد تناولك لوجبة الافطارعليك وضع طبق كبير من الخضروات الورقية كالخس والجرجير أمامك وتناوله عل فترات متقاربة .

-عليك تناول الفواكه الغنية بالالياف كالبرتقال والتفاح بعد تناولك لوجبة السحور.

-وجبة السحور يجب ان تكون خفيفة وليست غنية بالدهون فيمكنك تناول طبق من السلطة الخضراء مع قطعة من الجبن قليلة الملح وخبز.

- البعد عن تناول الاطعمة الغنية بالدهون أو السريعة أو المقلية لأنها تتسبب في شعورك بالكسل بشكل كبير.

-الزبادي بعد من الأغذية المهمة خلال شهر رمضان لذا عليك تناول كوب بعد وجبة الافطار وكوب آخر مع وجبة السحور.