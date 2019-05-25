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خبير عراقى: الدواعش أحرقوا المحاصيل لأخذ "إتاوات" من المزارعين

السبت، 25 مايو 2019 02:00 ص
خبير عراقى: الدواعش أحرقوا المحاصيل لأخذ "إتاوات" من المزارعين داعش ارشيفية
وكالات
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أكد الخبير الأمني العراقي فاضل أبو رغيف، أن عناصر حزب البعث المحظور وآخرين في "داعش" نفذوا عمليا حرق المحاصيل الزراعية، مبينا أن ذلك جاء بهدف المساومة وأخذ "إتاوات"، حسبما نشرت وكالة روسيا للانباء .

وكتب أبو رغيف،على "تويتر"، أن "الذين انتموا لاحقا ببقايا البعث وكهوله تتواصل مع عناصر داعش لحرق المحاصيل الزراعية قبل تسويقها أو حصدها".

وأضاف أن "هناك معلومات شبه مؤكدة، فالبعثيون وخاصة في محافظات عرف عنها أنها جذر مؤسس للبعث، هم من نفذوا عمليات الحرق مع أفراد من داعش سبق وأن ساومت أصحاب المحاصيل لأخذ الإتاوات منهم".


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داعش

حزب البعث


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