خبير دولى: 1400 مليار متر مكعب أمطار تسقط فى الدول العربية سنوياً

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور خالد أبوزيد المدير الإقليمى للموارد المائية بسيدارى ومنسق عام التقرير بالمجلس العربى للمياه إن التغيرات المناخية أدت إلى تواتر الأحداث المناخية الحادة كالسيول والتى تتفاقم اَثارها بسبب التوسعات العمرانية غير المخططة، حيث سجلت حدوث السيول الحادة 90 مرة فى الفترة من 2012- 2015 مؤدية إلى خسائر بشرية وتلفيات مادية تقدر بحوالى 840 مليون دولار فى المنطقة العربية.

وأضاف أبو زيد أن التقرير الثالث للوضع المائى فى المناطقة العربية وجه الأنظار إلى أهمية مياه الصرف المعالَجة كأحد أهم المصادرغير التقليدية والتى يجب التوسع فيها، مطالبا بحل مشكلة اختلاط مياه الصرف الصناعي بالصرف الزراعي والصحي وملاحظة أن معالجة المياه التي تجري على مستويات أساسية وثانوية تليها الثلاثية والمتقدمة كل منها له استخداماته.

وأشار إلى أن هذا التقرير مهم لصانعى القرار الذين في حاجة إلى الحقائق العلمية حتى يتمكنوا من إحداث التقدم نحو مجتمع قوي ومثمر، مع تحسين الظروف الاقتصادية والظروف الصحية وتحقيق الاستدامة، منوها إلى العلاقة بين المياه والقضايا الاستراتيجية المرتبطة بها، مثل وفرة المياه والاستهلاك وسهولة الحصول على المياه والاقتصاد وغيرها.

وأضاف أن حجم الأمطار على المستوى العربى يبلغ قرابة 1400 مليار متر مكعب سنوياً يتبخر 63 % منه.

الجدير بالذكر بأن تقرير الوضع المائى فى المنطقة العربية يصدر كل ثلاث سنوات تحت مظلة المجلس الوزارى العربى للمياه بجامعة الدول العربية، وهو نتاج جهد ثلاث سنوات من التعاون مع نقاط الإتصال بالوزارات المعنية بالمياه في 22 دولة عربية وفى إطار الاستراتيجية العربية للأمن المائى 2010 – 2030.