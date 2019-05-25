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توقيع الكشف الطبي المجاني لـ 1451 مريض بقافلة طبية وعلاجية بقرية راغب بالشرقية

السبت، 25 مايو 2019 03:50 م
توقيع الكشف الطبي المجاني لـ 1451 مريض بقافلة طبية وعلاجية بقرية راغب بالشرقية قافله طبيه بالشرقيه
الشرقية - إيمان مهنى
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 نفذت مديرية الصحة بالشرقية، قافلة طبية وعلاجية مجانية، بقرية راغب التابعة لمركز ومدينة أولاد صقر،وتوقيع الكشف الطبى المجانى على 1451 مريض وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان .

 

وأوضح الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، القافلة وقعت الكشف على 68 حالة جراحة، 369 أطفال ،95 أمراض قلب، 189 باطنة، 81 نساء، 262 جلدية، 217 عظام، ،68 حالة أنف وأذن ،102 حالة تنظيم أسرة، بالإضافة إلى إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 105 مواطن.

 

كما تم عمل التحاليل المعملية اللازمة لعدد 120 حالة مقسمة إلى تحليل 58 عينة طفيليات و 62 عينة دم كما تم عمل 11 حالة رسم قلب و 8 حالة أشعة سينية وذلك بمشاركة أخصائيين متميزين فى تخصصات مختلفة، ومعمل دم كامل، ومعمل طفيليات، وجهاز أشعة عادية،وجهاز أشعة تلفزيونية، كما تم تحويل 11 حالة لمستشفى الصوفية المركزى وذلك لاستكمال الفحوصات الطبية المطلوبة وإجراءات تجهيزهم لإجراء العمليات الجراحية اللازمة لهم.

 

 
 
قافله طبيه بالشرقيه (1)
قافله طبيه بالشرقيه

قافله طبيه بالشرقيه (2)
قافله طبيه بالشرقيه 

قافله طبيه بالشرقيه (3)
قافله طبيه بالشرقيه 

قافله طبيه بالشرقيه (4)
قافله طبيه بالشرقيه 

 


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