تقرير مفتش الأغذية: الجبنة الموزاريلا المضبوطة فى الطالبية منتهية الصلاحية

كتب بهجت أبو ضيف

كشف تقرير مفتش الأغذية فى واقعة ضبط 4 أطنان و800 كيلو من جبنة موزاريلا بحوزة صاحب ثلاجة بالطالبية، أنها منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

واعترف المتهم باستغلاله إقبال المواطنين على شراء الألبان خلال شهر رمضان، لترويج المضبوطات، مضيفا أنه يجمعها ثم يعيد تقطيعها وتعبئتها بعبوات جديدة، تمهيدا لطرحها للبيع بالأسواق والمحلات التجارية، والمطاعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة إلى حيازة "سعيد.ا" صاحب ثلاجة ألبان بالطالبية، لكميات من الجبنة الموزاريلا، مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتقطيعها وتعبئتها فى عبوات وإعادة طرح تلك الكميات بالأسواق والمطاعم.

وبإعداد كمين للمتهم تم ضبطه وبحوزته 4 أطنان و800 كيلو من الجبنة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.